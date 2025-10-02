Premier jour de training camp, et déjà une tuile pour les Mavericks. Daniel Gafford, dont on connaît l’importance pour muscler la raquette et apporter de la verticalité à l’équipe, s’est tordu la cheville dès la reprise. Verdict : trois à quatre semaines d’absence d'après Tim MacMahon d'ESPN. Pas de quoi saboter toute la saison, mais assez pour relancer un constat devenu presque banal à Dallas : la poisse est une colocataire envahissante dont les Mavs n’arrivent pas à se débarrasser.

Depuis le trade de Luka Doncic vers les Lakers l’an dernier, la franchise donne l’impression de vivre sous une sorte de malédiction. Les blessures se multiplient, les cadres tombent à tour de rôle et les plans les plus ambitieux volent en éclats. Kyrie Irving, sur le flanc pour une grande partie de la saison, illustre parfaitement ce sentiment d’infirmerie permanente.

Comment espérer trouver de la continuité, du rythme et de la confiance collective quand les joueurs majeurs disparaissent les uns après les autres ? Dans une Conférence Ouest plus relevée que jamais, la moindre faiblesse se paie cash, et Dallas commencera la saiso avec plusieurs longueurs de retard.

Anthony Davis : enfin une bonne nouvelle pour Dallas !

Pour Flagg, tout va bien

Pour l’instant, un homme tient encore debout : Cooper Flagg. Le rookie phénomène est l’attraction numéro un de la saison pour les Mavs, le symbole d’un renouveau espéré et attendu. Le public texan croise les doigts pour qu’il échappe à cette guigne généralisée, car sans lui, le projet tant vanté par Nico Harrison risque de s’écraser avant même d’avoir vraiment décollé. Flagg devra porter une partie de la lumière, mais il ne pourra pas tout régler seul.

Une chose est sûre : si Dallas veut redevenir plus qu’un simple running gag autour des blessures, il faudra conjurer ce satané signe indien et vite.