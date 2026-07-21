Anthony Davis vise 82 matches : pourquoi se mettre cette pression ?

Anthony Davis s’est mis une pression inutile en annonçant qu’il se voyait bien jouer tous les matches cette saison avec Washington.

Anthony Davis est visiblement très optimiste concernant sa première saison complète à Washington. Peut-être même un peu trop.

Dans une courte séquence tournée au Fanatics Fest de New York, le nouveau joueur des Wizards a prédit qu’AJ Dybantsa serait élu Rookie of the Year et que son équipe dépasserait les 40 victoires. Interrogé ensuite sur son nombre de matches joués, il a répondu sans hésiter : « 82. »

Une réponse probablement donnée sur le ton de la confiance, dans le cadre d’un échange très rapide. Mais Anthony Davis vient malgré tout de se fixer un objectif aussi improbable qu’inutile.

AD n’a jamais disputé les 82 rencontres d’une saison régulière. Son record est de 76, établi avec les Lakers en 2023-2024. Il sort surtout d’un exercice limité à seulement 20 apparitions, sans avoir pu jouer le moindre match après son transfert à Washington.

Anthony Davis veut décrocher le jackpot à Washington

Personne ne lui demande pourtant de devenir un ironman à 33 ans. Une saison à 65 ou 70 matches, terminée en bonne santé, constituerait déjà une immense réussite. Les Wizards auront davantage besoin d’un Davis disponible dans les moments importants que d’un joueur envoyé sur le terrain coûte que coûte pour respecter une promesse faite en plein mois de juillet.

En annonçant « 82 », l’intérieur s’est surtout exposé inutilement. Dès sa première absence, qu’elle soit liée à une blessure, à une précaution ou à une simple soirée de repos, cette déclaration ressortira.

L’optimisme est une bonne chose. Mais avec son historique, Anthony Davis aurait sans doute mieux fait de promettre d’être prêt plutôt que de promettre l’impossible.