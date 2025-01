Anthony Edwards a contacté Michael Jordan pour qu’il l’aide sur un point précis

Anthony Edwards a beau être une star de cette ligue, il doit faire face à des défis pour passer encore un cap et mener les Timberwolves jusqu'en Finales NBA. Après la magnifique saison 2023-2024 vécue par les Timberwolves, avec une défaite en finale de Conférence contre Dallas, l'exercice actuel est plus compliqué pour Edwards et ses coéquipiers, 7e à l'Ouest à l'heure de ces lignes.

A plusieurs reprises, "Ant-Man" est apparu frustré des difficultés de son équipe et a même considéré qu'il devait probablement jouer davantage la carte individuelle. Dans la foulée, il avait battu son record de points en NBA (53), mais au cours d'une défaite contre Detroit. Comment trouver le bon dosage entre cartons offensifs et victoires collectives ? Comment mieux gérer les prises à deux qu'il subit fréquemment maintenant que son statut en NBA a changé ?

D'après Mark Jones de ABC, Anthony Edwards a contacté il y a quelques semaines un expert dans l'art de survivre aux prises à deux : un certain Michael Jordan. On ne sait pas exactement ce qui a répondu la légende des Bulls, mais il est probable que ça ait marché. Depuis qu'Edwards avait déclaré qu'il ne voulait pas "faire des passes toute la nuit", il tourne à 31 points, 5 rebonds et 5 passes de moyenne à 62% de true-shooting.

Minnesota a gagné ses deux derniers matches et reste en embuscade à la 7e place, à deux victoires des Clippers, 6e.