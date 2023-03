Anthony Edwards, la cheville touchée et une grosse inquiétude…

Attention, danger pour les Minnesota Timberwolves ! A l'approche de la fin de la saison régulière, la moindre blessure peut marquer un tournant dans la course aux Playoffs (ou même au Play In). Lors de la défaite face aux Chicago Bulls (131-139), les Wolves ont également perdu Anthony Edwards.

Après une passe anodine dans le premier quart-temps, l'arrière a eu une mauvaise réception sur sa cheville. Immédiatement, le jeune talent de 21 ans a crié sa douleur en restant au sol. Incapable de poser le pied par terre, le natif d'Atlanta a pu compter sur Karl-Anthony Towns pour rejoindre les vestiaires.

"Je n'étais pas du tout capable de marcher, donc je savais que c'était sérieux. On verra bien comment je me sens demain", a simplement répondu Anthony Edwards face à la presse.

Avec les images, il s'agit très certainement d'une entorse pour le prodige des Wolves. Mais désormais, une grande question se pose : quelle sévérité pour cette blessure ? A trois semaines du clap de fin de la saison régulière, le moindre souci peut être synonyme d'un exercice terminé.

Et autant le dire tout de suite, il s'agirait d'un énorme coup dur pour Minnesota. Sans lui, une qualification pour les Playoffs serait très dur à obtenir directement. Et même pour le Play In, l'actuel 8ème de la Conférence Ouest reste sous la menace de l'Oklahoma City Thunder, des Los Angeles Lakers, du Utah Jazz ou encore des New Orleans Pelicans.

Les Wolves croisent les doigts pour Anthony Edwards...

