Les résultats de la nuit en NBA, celle de Maxi Kleber

Sixers @ Hornets : 121-82

Warriors @ Hawks : 119-127

Wizards @ Cavaliers : 94-117

Timberwolves @ Bulls : 131-139 (après OT)

Pelicans @ Rockets : 112-114

Grizzlies @ Spurs : 126-120 (après OT)

Celtics @ Trail Blazers : 126-112

Mavericks @ Lakers : 111-110

Maxi Kleber fait tomber les Lakers au buzzer !

- Sur le fil, les Dallas Mavericks ont arraché un succès important sur le parquet des Los Angeles Lakers (111-110). Au buzzer, Maxi Kleber (10 points) a assassiné les Californiens en inscrivant le panier de la victoire à trois points.

En marquant 6 de ses 10 points dans les 7,2 dernières secondes, l'Allemand a été clutch pour faire la différence. Passeur décisif sur le tir gagnant de l'intérieur, Kyrie Irving (38 points) a rendu une excellente copie en l'absence de Luka Doncic.

Malgré un double-double (26 points, 10 rebonds), Anthony Davis risque de longtemps regretter un manque d'efficacité sur la ligne dans les moments chauds. Avec une avance de 4 points à moins d'une minute du terme de la partie, les Angelenos n'ont pas réussi à gérer.

A l'image d'un D'Angelo Russell (11 points, 11 passes décisives) dépassé dans son duel avec Irving. En tout cas, Maxi Kleber a connu une belle fin de soirée !

MAXI KLEBER BEATS THE LAKERS 🤯 pic.twitter.com/opoBMjTWqG — NBA on TNT (@NBAonTNT) March 18, 2023

Joel Embiid en MVP, les Celtics enfoncent les Blazers

- Désormais considéré comme le favori pour le MVP chez les bookmakers, Joel Embiid n'a pas l'intention de ralentir sur cette fin de saison. Avec une grosse copie du Camerounais, les Philadelphia Sixers ont surclassé les Charlotte Hortets (121-82).

Auteur de 38 points, 13 rebonds, 5 passes décisives et 4 contres en 29 minutes, l'intérieur a totalement dominé les débats. Epaulé par un bon Tobias Harris (18 points) et un James Harden en triple-double (11 points, 11 rebonds et 10 rebonds) malgré sa maladresse (4/15 aux tirs), le leader des 76ers a mené les siens à une 7ème victoire consécutive.

En face, Terry Rozier (14 points) a bien tenté de résister, mais il y avait un monde d'écart entre les deux formations.

Le MVP, Joel Embiid désormais favori chez les bookmakers !

- Les Portland Trail Blazers, battus par les Boston Celtics (112-126), n'y arrivent plus ! Malgré Damian Lillard (41 points), auteur de 25 points dans le dernier quart-temps pour tenter un come-back, l'écurie de l'Oregon a enchaîné une 5ème défaite consécutive.

Face à lui, le meneur des Blazers est tombé sur un os. La paire Jayson Tatum (34 points, 12 rebonds) - Jaylen Brown (27 points). Après trois revers de suite, les Celtics retrouvent clairement des couleurs avec 4 victoires sur les 5 derniers matches.

Avec cette dynamique négative, les Playoffs et même le Play-In commencent à s'éloigner pour Portland.

Les Warriors battus à Atlanta, DeMar DeRozan tueur des Wolves

- A l'extérieur, les Golden State Warriors ont décidément des difficultés cette saison. La preuve avec ce nouveau revers sur le parquet des Atlanta Hawks (119-127). Contraints de courir après le score, les Dubs ont pourtant pu compter sur un bon Stephen Curry (31 points).

Mais le meneur n'a pas stoppé la très mauvaise série des Warriors à l'extérieur : 10 défaites consécutives. Avec un ballon gratté et un panier facile dans le money-time, Trae Young (25 points, 12 passes décisives) a fait la différence.

Le meneur des Hawks a été aussi bien épaulé par John Collins (22 points) et Onyeka Okongwu (19 points, 7 rebonds). Trop permissif en défense et pas assez adroit à trois points, le champion NBA en titre va devoir se remettre en question rapidement.

Stephen Curry veut faire l’histoire avec MJ, Kobe et Duncan

- Au bout du suspense, les Chicago Bulls ont pris le meilleur sur les Minnesota Timberwolves (139-131 après OT). Auteur de 49 points (et 14 rebonds), DeMar DeRozan s'impose comme le grand artisan de ce succès (record de la saison).

Mais Zach LaVine (39 points) a également réalisé un gros chantier, tout comme Nikola Vucevic (21 points, 11 rebonds). En face, les Wolves n'ont cependant pas démérité. Même sans Anthony Edwards, touché à la cheville dès le premier quart-temps, ils ont rivalisé grâce notamment à Mike Conley (28 points).

A l'intérieur, Rudy Gobert (21 points, 19 rebonds) a été également bon. Mais pour 6 fautes, il a été sorti dans la première prolongation. Et il a beaucoup manqué aux siens dans la seconde. A noter également le bel impact de Jaden McDaniels (25 points).

OMG VUCEVIC POSTER 😱🔥 pic.twitter.com/K16ocjeE2w — Bleacher Report (@BleacherReport) March 18, 2023

Le retour fou des Grizzlies, les Rockets enchaînent

- Le come-back de le plus important de l'histoire des Memphis Grizzlies ! Malgré un retard de 29 points dans le troisième quart-temps, la franchise du Tennessee l'a emporté sur le terrain des San Antonio Spurs (126-120 après OT).

A l'intérieur, Jaren Jackson Jr (28 points) a dominé son monde. Et dans la dernière minute du 4ème quart-temps, Memphis a passé un 9-0 à San Antonio pour arracher la prolongation ! Sur cette période supplémentaire, Desmond Bane, auteur de 8 de ses 21 points, a fait la différence.

Alors que Tyus Jones a compilé son premier triple-double en carrière : 20 points, 10 rebonds et 10 passes décisives. Même sans Ja Morant, les Grizzlies ont renversé cette situation. En face, Devin Vassell (25 points), Zach Collins (24 points) et Keldon Johnson (21 points) pensaient pourtant l'emporter...

- Sur cette fin de saison régulière, les Houston Rockets ont décidé de jouer le rôle de l'arbitre ! Après un succès contre les Lakers, les Texans ont fait chuter les New Orleans Pelicans (114-112). Avec 25 points pour Jalen Green et 20 pour Kevin Porter Jr, les Rockets ont réalisé un gros 4ème quart-temps.

Dans les derniers instants, Maxi Kleber n'a pas été le seul à briller cette nuit. Avec un panier primé à moins d'une seconde du terme de la partie, Jabari Smith Jr (11 points, 8 rebonds) a fait très mal aux Pelicans.

Brandon Ingram (31 points) et Jonas Valanciunas (22 points, 17 rebonds) se sont beaucoup donnés. Mais les Pelicans ont du mal à rattraper le bon wagon dans la course aux Playoffs. Il s'agit en tout cas de la 3ème victoire consécutive de Houston.

- Enfin, les Cleveland Cavaliers n'ont pas eu besoin de forcer contre les Washington Wizards (117-94). Avec un duo Bradley Beal (22 points) - Kristaps Porzingis (20 points) trop brouillon, la franchise de DC a eu du mal à rivaliser.

Malgré un léger retour dans le troisième quart-temps, les Wizards ont globalement subi les débats. Avec un Darius Garland (24 points, 9 passes décisives) inspiré, les Cavs ont déroulé avec les apports de Donovan Mitchell (20 points) et Evan Mobley (20 points). En sortie de banc, Caris LeVert (15 points) a également fait du bien.

Sans trop attirer l'attention, les Cavs se rapprochent de l'avantage du terrain au premier tour des Playoffs.

