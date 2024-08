Joel Embiid s'est à nouveau fait copieusement huer à son entrée sur le terrain lors du match entre Team USA et le Soudan du Sud mercredi soir. S'il n'a pas joué et a été épargné pendant la rencontre, le public français lui en veut clairement d'avoir opté pour les Etats-Unis après avoir donné l'impression qu'il jouerait pour les Bleus. Au sein de l'escouade américaine, certains ne comprennent pas pour quelle raison Embiid a été pris en grippe par les fans. C'est le cas d'Anthony Edwards, qui ne saisit pas bien le raisonnement des supporters tricolores.

"Je ne sais pas ce qu'il se passe. Je ne sais pas pourquoi Joel se fait huer tout le temps. Vous avez déjà Wemby et Rudy. Pourquoi est-ce qu'il jouerait avec vous ? Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Vous voulez trois joueurs de plus 2,13m ?", a déclaré Anthony Edwards après une question posée par Basket News.

Avant le début du tournoi, l'idée d'avoir ces trois-là était clairement alléchante. Aujourd'hui, au vu des difficultés qu'ont les Bleus pour associer durablement Rudy Gobert et Victor Wembanyama, on se dit effectivement qu'il y aurait peut-être eu embouteillage et encore plus de difficultés à prospérer avec du tall ball...

Pour autant, pas sûr que Joel Embiid soit totalement épanoui au sein de Team USA. Dans le jeu, c'est pour l'instant timide et il ne semble pas faire partie des intouchables du cinq de départ, même s'il sera titularisé contre Porto Rico lors du dernier match de poule.

Joel Embiid en train de (faire semblant de) kiffer se faire huer par le public français