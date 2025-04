Anthony Edwards était OK pour la bagarre, mais avec les poings

Anthony Edwards ne fait pas partie des 7 acteurs du match entre les Pistons et les Timberwolves à avoir été expulsé. Sur le coup, on s'est dit que la star de Minnesota a eu l'intelligence de ne pas se joindre à une embrouille totalement confuse et chaotique, dont on attend les conséquences en termes de suspensions et d'amende.

Sauf que dans l'idée, Edwards n'est absolument pas contre l'idée d'envoyer des mandales. Simplement, il préfère le faire de manière métaphorique. Ainsi, d'après le Star Tribune, il a remobilisé ses partenaires après l'échauffourée en leur demandant de punir les Pistons, mais sur le terrain.

Gros début de bagarre entre Detroit et Minnesota : 5 joueurs et 2 coaches expulsés !

"Si on doit se battre, alors qu'on se batte. Ils sont là, on est là. C'est le moment. Mais comme on ne peut pas envoyer de coups de poing, envoyons-en sur le terrain", a expliqué Anthony Edwards en paraphrasant ses mots pour ses coéquipiers.

Et raclée il y a bien eu, puisqu'après la mêlée durant laquelle Ron Holland, Naz Reid, Isaiah Stewart, Marcus Sasser et Donte DiVincenzo, ainsi que le coach JB Bickerstaff et l'assistant Pablo Prigioni ont été expulsés, Minnesota a roulé sur Detroit pour s'imposer 123-104.

Anthony Edwards a inscrit 26 points lors de ce match. S'il évite les bagarres littérales, Edwards a en revanche du mal à ne pas être dans l'oeil du cyclone avec les arbitres. Le n°1 de la Draft 2020 est ainsi leader du classement des fautes techniques cette saison en NBA avec 18, juste devant Dillon Brooks (17) et Isaiah Stewart (15).