Depuis le départ de Karl-Anthony Towns, Anthony Edwards est désormais la seule star offensive des Minnesota Timberwolves. Et ça lui vaut un traitement particulier avec lequel il a du mal à vivre.

ANT n’est bien évidemment pas le seul joueur capable de mettre des points du côté de Minneapolis. Mais c’est bel et bien de lui que l’attaque des Wolves dépend maintenant. Et si son adresse à trois-points (et donc son eFG) a augmenté, Anthony Edwards a du mal à gérer cette nouvelle situation. Ce qui se retranscrit dans le bilan de Minnesota, à 17-16 alors que l’an passé ils ont fini avec 56 victoires et 26 défaites. Pendant ce temps, sa production globale est plus ou moins la même que l’an passé.

Hier, l’absence de KAT a démontré qu’elle n’a pas vraiment été une opportunité pour lui de s’épanouir. Mais plus une opportunité pour les adversaires de mieux le cibler. Tenu à 15 points par les Boston Celtics, avec un vilain 5 sur 16 aux tirs, Anthony Edwards a exprimé sa frustration avec l’une des conséquences de son énorme talent et de ses responsabilités accrues : les prises à deux, que lui ont notamment opposées les C’s.

« C’est une belle façon de jouer au basket, mais ce n’est pas comme ça que je veux jouer, bien sûr », a-t-il expliqué au sujet des trappes. « Je n’ai que 23 ans, je ne veux pas juste passer la balle toute la soirée. (…) Mais avec la façon dont ils défendent sur moi, je pense que je dois le faire. »

Pretty much the entirety of Anthony Edwards's postgame media was him talking about his frustration with the way teams are putting two on him, taking away his opportunities to be a scorer and forcing him to get off the ball.

"It's not how I want to play, of course. I'm only 23, I… pic.twitter.com/7bJdFS6zeU

— Dane Moore (@DaneMooreNBA) January 3, 2025