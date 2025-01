Boston Celtics @ Minnesota Wolves : 118-115

Indiana Pacers @ Miami Heat : 128-115

Los Angeles Clippers @ Oklahoma City Thunder : 98-116

Brooklyn Nets @ Milwaukee Bucks : 113-110

Philadelphia Sixers @ Golden State Warriors : 105-139

Portland Blazers @ Los Angeles Lakers : 106-114

– 100 % pour Stephen Curry : un parfait 8/8 à trois points. Et quand le Chef joue comme ça, il n’y a rien à faire. Curry a terminé avec 30 points (11/15 aux tirs) et 10 passes décisives en seulement 30 minutes. Joel Embiid (28 points) et Paul George (19) n’ont pu que subir, pendant que les Warriors se promenaient. Jamais inquiétés par une équipe de Philadelphie apathique, ils ont déroulé jusqu’à une large éclatante (105-139).

CHEF CURRY WAS COOKIN' TONIGHT 👨‍🍳 🔥 30 PTS

🔥 8/8 3PM

🔥 10 AST The first time in his career Steph's gone 8/8 or better from deep! pic.twitter.com/GoJWPUKgLI — NBA (@NBA) January 3, 2025

– Jimmy Butler a rarement eu l’air aussi abattu que pendant la défaite du Heat face aux Pacers (128-115). L’ailier n’a inscrit que 9 points et est resté sur le banc pendant le dernier quart-temps, montrant peu d’intérêt pour la rencontre. Si l’on retient surtout sa conférence de presse d’après-match — où il a laissé entendre qu’il ne retrouverait peut-être plus jamais le plaisir de jouer à Miami, et plus ou moins demandé son transfert — le match, lui, a bel et bien eu lieu. Et c’est Tyrese Haliburton qui en a été la star avec une performance très propre : 33 points (13/21 aux tirs, 6/13 à trois points) et 15 passes décisives, sans la moindre perte de balle. Ça, c’est le Prince Hali qu’on aime.

"Probably not." —Jimmy Butler when asked if he could get his joy back in Miami. pic.twitter.com/5gahEJxWM7 — SportsCenter (@SportsCenter) January 3, 2025

– Jayson Tatum a pris les commandes face aux Wolves avec 33 points (13/27 aux tirs, 6/17 à trois points), 9 passes décisives et 8 rebonds en 38 minutes de jeu. Le tir à trois points d’Anthony Edwards au buzzer était trop court pour envoyer le match en prolongation, permettant aux Celtics de s’en sortir après une deuxième mi-temps dominante (118-115). Malgré les belles performances de Julius Randle, Naz Reid et Jaden McDaniels, les Wolves n’ont pas résisté aux champions qui, privés de Jaylen Brown, ont pu compter sur Derrick White et Sam Hauser pour élever leur niveau et s’imposer (118-115). Un excellent début pour ce road trip de quatre matches, qui lance 2025 après un mois de décembre en demi-teinte.

– LeBron James a tout simplement écrasé les Blazers : 38 points à 15/25 aux tirs, dont 7/10 à trois points. Il a été parfaitement épaulé par Max Christie, qui s’est surpassé avec un nouveau record en carrière (28 points), compensant ainsi l’absence d’Anthony Davis dans cette victoire confortable face aux Blazers (114-106). Portland a bien tenté un comeback avec un run de 14-4 dans les dernières minutes, mais ce n’était pas suffisant pour déstabiliser James, qui les a calmés avec un gros trois points à une minute de la fin. Le Belge Toumani Camara a lui aussi brillé, égalant son record personnel avec 18 points à 8/13 aux tirs.

Nos vœux pour la NBA et le basket en 2025

– 13e victoire consécutive pour le Thunder, qui continue de tout écraser. Mené de 16 points en première mi-temps, Oklahoma City a accéléré avant la pause, pour ensuite infliger aux Clippers un troisième quart-temps dévastateur (42-20). Shai Gilgeous-Alexander n’a même pas eu besoin de jouer le dernier quart-temps pour sceller la victoire, ses 29 points (9/17 aux tirs) en 30 minutes de jeu ayant suffi. Sans James Harden du côté de Los Angeles, l’écart était simplement trop important (98-116).

– Cam Johnson (26 points) et Cam Thomas (24 points) n’ont visiblement pas compris qu’ils devaient tanker. Les Bucks ont failli effacer leur déficit de 24 points en inscrivant 20 points consécutifs en sept minutes. Ils sont passés à un drive de Giannis Antetokounmpo (27 points, 13 rebonds) de prendre l’avantage, puis à un tir de Damian Lillard (23 points à 6/20, dont 4/13 à trois points) d’égaliser. Le Grec n’a pas réussi à conclure son action, envoyant Ziaire Williams sur la ligne des lancers, avant que Lillard ne rate sa tentative. Une fin vraiment frustrante pour Milwaukee.

[ITW] Nicolas Batum : « Je ne jouerai pas au-delà de 2026 »