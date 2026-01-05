Anthony Edwards provoque Alex Sarr qui lui répond dans la foulée

Anthony Edwards pensait avoir le dernier mot. Trente secondes plus tard, Alex Sarr lui répond sur un dunk plein d’audace, sans hésiter une seule seconde.

On se demande parfois si la NBA est une comédie dramatique, un film d’action ou une sitcom avec un ballon orange. Dimanche soir, dans la large victoire 141-115 des Minnesota Timberwolves face aux Washington Wizards, une petite scène a retenu l’attention autant que le score fleuve.

Anthony Edwards marque, pointe Alex Sarr du doigt. 30 secondes plus tard, le jeune pivot français lui renvoie la politesse avec un dunk en transition… et le même geste provocateur. Et tout cela dans un match qui n’a jamais vraiment été en doute.

Les Timberwolves ont mené la rencontre du début à la fin, dominant dans tous les compartiments du jeu et ne laissant aucune chance aux Wizards, malgré quelques éclairs offensifs de Washington, pour s’imposer haut la main devant leur public.

Edwards, l’un des joueurs les plus explosifs de la ligue, a encore été la star du soir avec 35 points, ponctuant un festival offensif des Wolves. Mais avant de monter tranquillement en puissance, il y a eu cette petite joute amusante qui a fait sourire les fans. Après un premier panier agressif, Edwards s’est dirigé vers Sarr et lui a pointé un index taquin, comme pour dire "c’est pour toi" après son lay-up marqué dans la peinture.

Quelques secondes plus tard, Alex Sarr a terminé une contre-attaque par un dunk puissant, repoussant alors Edwards et… reproduisant exactement le même geste provocateur que son adversaire un peu plus tôt. Ce clin d’œil, inattendu et plein d’audace, a montré que le jeune pivot des Wizards n’a certainement pas froid aux yeux face à l’un des meilleurs scoreurs de la ligue.

Ce petit échange, certes anecdotique dans le contexte d’un match à sens unique, a néanmoins capté l’attention des fans. Il a surtout mis en lumière l’attitude conquérante de Sarr, l’un des talents français les plus prometteurs en NBA, qui n’a pas hésité à répondre à l’une des stars de la NBA avec une confiance insolente.

Sur le terrain, Minnesota n’a laissé aucun répit à Washington. Les Wolves ont scoré au moins 33 points dans chaque quart-temps, alternant jeu agressif au cercle et tirs extérieurs trouvés au bon moment, pour rapidement creuser l’écart et respirer loin devant. Edwards a ouvert les hostilités d’entrée et n’a jamais relâché la pression, prouvant une nouvelle fois qu’il fait partie des joueurs incontournables de la ligue.

Rudy Gobert s’est aussi fait remarquer, contrôlant l’espace intérieur avec 18 points, 14 rebonds et quatre contres, et transformant souvent la peinture en territoire imprenable pour les Wizards. Avec Julius Randle et Jaden McDaniels également très actifs, Minnesota n’a pas vraiment eu besoin de forcer pour s’éloigner irrémédiablement au score et boucler une performance collective très propre.

De son côté, Washington a souffert de l’absence de réelles solutions pour contenir l’attaque adverse, multipliant les pertes de balle et peinant à trouver un rythme offensif stable malgré quelques initiatives intéressantes. CJ McCollum a été le meilleur marqueur côté Wizards, mais même ses efforts n’ont pas suffi à éviter le large écart final.

Dans ce contexte, l’anecdote entre Edwards et Sarr restera sans doute l’un des moments les plus mémorables du match, pas forcément pour l’impact sur le score, mais plutôt pour le brin de personnalité et de show que le jeune Français a montré face à l’un des joueurs les plus flamboyants de la ligue.

On reproche souvent aux joueurs français d'être trop timides en NBA. Au moins, pour le coup, Alex Sarr ne s'est pas démonté et Edwards a certainement dû apprécier.

Rudy Gobert domine Alex Sarr toute la soirée et lui dunke même férocement dessus !