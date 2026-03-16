Anthony Edwards : sa comparaison étonnante sur la défense d’OKC

Après la défaite de Minnesota, Anthony Edwards a trouvé une comparaison assez surprenante pour décrire la défense du Thunder.

La lourde défaite des Minnesota Timberwolves face au Oklahoma City Thunder cette nuit a laissé Anthony Edwards particulièrement frustré. Le leader de Minnesota s’est montré très lucide après la rencontre, reconnaissant que son équipe avait eu énormément de mal à gérer la pression défensive imposée par Oklahoma City.

Après le match, Edwards a tenté d’expliquer ce qui rend la défense du Thunder si difficile à lire. Selon lui, l’équipe d’OKC utilise un style extrêmement agressif et imprévisible, qui peut déstabiliser les attaques adverses.

« C’était difficile à comprendre, c’était différent à chaque fois. » a expliqué Edwards. « Ils chargent les lignes de passe, parfois ils piègent le pick-and-roll, parfois non… ils courent partout. Ça ressemble un peu à une défense d’AAU. »

Pour la star des Wolves, cette défense basée sur l’activité permanente et la pression collective a complètement cassé le rythme offensif de Minnesota. Les joueurs du Thunder multiplient les rotations rapides, coupent les angles de pénétration et forcent souvent les attaques à jouer dans l’urgence.

Cette stratégie a particulièrement fonctionné contre Edwards lui-même. L'arrière de Minnesota n’a pris que 17 tirs dans le match, un volume relativement faible pour un joueur aussi agressif offensivement. Mais, surtout, il n'en a réussi que 6 !

Au final, Edwards a terminé la rencontre avec 19 points, mais il n’a jamais réussi à imposer son rythme face à la défense d’Oklahoma City, notamment dans la seconde mi-temps lorsque le Thunder a pris définitivement le contrôle du match. Et il n'a pas fait mieux à la création puisqu'il compile 5 passes décisives pour 6 pertes de balle...

La star des Timberwolves a toutefois préféré relativiser la défaite. Pour lui, cette confrontation face à OKC permet surtout de comprendre ce qui attend Minnesota pour le prochain match.

« C’est bien de l’avoir vécu dès le premier match. On sera prêts pour le prochain. »

Entre l’activité défensive du Thunder et les difficultés offensives des Wolves, la soirée a laissé un sentiment de frustration chez Anthony Edwards. Mais le leader de Minnesota sait aussi qu’il devra trouver des ajustements rapides si son équipe veut rivaliser avec l’une des meilleures défenses de la ligue.

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