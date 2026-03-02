OKC récolte les fruits du trade de Jared McCain

Jared McCain a réussi ses débuts avec OKC, qui a l'air d'avoir vraiment fait un coup de maître avec le sophomore.

Le Thunder a frappé l’un des plus jolis coups de la période entourant la deadline en récupérant Jared McCain. C'est en tout cas en train de prendre ce chemin-là. Philadelphie estime sans doute avoir tiré le maximum possible en récupérant un 1er tour 2026 et trois futurs 2e tour. C'est une possibilité et il faudra bien sûr de voir quels joueurs seront draftés avec lesdits picks et ce qu'ils donneront. Mais en attendant, OKC se frotte les mains.

Sur les 10 matches qui ont suivi le trade, le Thunder affiche un bilan solide (7-3) et McCain, qui avait démarré sa saison rookie en boulet de canon en 2024 avant de se blesser, tourne désormais à 12 points, 3 rebonds et 1 passe de moyenne, avec une adresse remarquable (48% au global, 43% à 3 points, 89% sur la ligne, pour un impressionnant 61,5% de true-shooting. Ce surplus de production offensive et d'adresse à moindre frais, les champions en titre en avaient justement besoin.

L'apport de Jared McCain a été d’autant plus précieux que Mark Daigneault a dû composer avec des absences majeures ces dernières semaines, notamment celles de Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams. McCain a donné satisfaction dans ce contexte.

Sous contrat rookie encore deux saisons, le 16e pick de la Draft 2024 contribue déjà au sein d'une équipe qui recommence à prendre ses aises après avoir retrouvé plusieurs de ses meilleurs éléments. Du côté de Philadelphie, Daryl Morey ne semblait pas tenir en si haute estime son sophomore et avait davantage une vision sur l'avenir de l'équipe et de ce que les picks pourraient lui apporter. Début de répons dans trois mois, lors de la Draft 2026.