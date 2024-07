Anthony Edwards, tête d’affiche du prochain docu NBA de Netflix ?

Netflix s'apprête à dévoiler un documentaire sur la saison NBA 2023-2024, tourné tout au long de la saison sur et en dehors des terrains. Anthony Edwards devrait y jouer les premiers rôles.

Anthony Edwards a encore franchi un cap cette saison avec une saison régulière très réussie, auréolée d'une deuxième sélection au All-Star Game, et des playoffs historiques pour la franchise de Minnesota, finaliste de la conférence ouest pour la seconde fois de son histoire au printemps dernier. Et Netflix l'avait visiblement vu venir, à en croire l'insider Shams Charania de The Athletic.

La plateforme américaine, qui devrait sortir à l'automne un documentaire dédié à la dernière saison NBA, aurait ainsi prévu de faire de l'arrière des Timberwolves la pierre angulaire de son grand format, au milieu de stars telles que LeBron James, Jayson Tatum ou Jimmy Butler. Filmés en pleine action comme dans l'intimité, les joueurs mis en lumière ont été suivis tout au long de la saison 2023-2024 par les caméras des sociétés de production Higher Ground Productions, anciennement détenue par Barack Obama, et Omaha Productions, propriété du quarterback Peyton Manning.

Personnalité haute en couleur, jamais avare de commentaires ou de sorties extravagantes, l'ancien de Georgia apparaît comme un choix particulièrement judicieux de la part de Netflix. A moins que la NBA n'y ait mis son grain de sel, et poussé pour qu'Anthony Edwards, qu'elle souhaite voir comme un des visages de la ligue à l'avenir, soit en première ligne aux côtés de la légende LeBron james ?

Si le nom du reportage reste inconnu à ce stade, une bande-annonce devrait être dévoilée prochainement par le géant du divertissement américain.