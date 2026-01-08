Après le trade de Trae Young, les Hawks auraient fait d’Anthony Davis leur objectif principal sur le marché.

Le chantier de reconstruction des Atlanta Hawks a pris un tournant décisif avec le départ de Trae Young. Désormais libérée d’un contrat majeur, la franchise de Géorgie se projette déjà vers la suite, avec une cible bien identifiée.

D’après Shams Charania, les Hawks ont fait d’Anthony Davis leur objectif principal pour la suite du mercato. Une ambition rendue possible par la flexibilité salariale récupérée à l’issue du trade avec les Washington Wizards.

Une marge financière retrouvée

En échange de Trae Young, Atlanta a notamment mis la main sur CJ McCollum et Corey Kispert. Le contrat expirant de McCollum, estimé à 30,6 millions de dollars, offre aux Hawks une marge de manœuvre précieuse pour envisager un upgrade salarial majeur.

À cela s’ajoute la situation contractuelle de Kristaps Porzingis, dont le deal expirant à 30,7 millions de dollars pourrait également entrer dans certains montages financiers, si nécessaire.

Anthony Davis, une cible de longue date

Sous contrat à 54,12 millions de dollars pour la saison 2025-26, Anthony Davis dispose en outre d’une player option à 62,78 millions pour 2027-28. Le pivot-star chercherait toujours à sécuriser son avenir à long terme, ce qui explique l’intérêt persistant de plusieurs franchises.

Depuis le début de la saison, Atlanta est régulièrement cité comme le principal prétendant dans le dossier Anthony Davis. Le départ de Trae Young ne ferait que renforcer cette tendance, même si un tel mouvement reste complexe à concrétiser.

À ce stade, il s’agit avant tout d’une orientation stratégique, mais le message est clair : après avoir changé de cap, les Hawks veulent frapper fort pour redéfinir leur avenir autour d’un nouveau visage majeur.

