Après son cut, Jaden Ivey s’attaque à Stephen Curry dans une sortie lunaire

Après avoir été coupé par Chicago, Jaden Ivey a livré un discours choc… allant jusqu’à viser directement Stephen Curry et les plus grandes stars NBA.

Coupé par les Chicago Bulls pour « comportement nuisible à l’équipe », Jaden Ivey a réagi dans un live Instagram aussi long que déroutant, mêlant justification personnelle, discours religieux et attaques directes contre plusieurs figures de la NBA, dont Stephen Curry.

Le joueur de 24 ans a d’abord contesté frontalement la version officielle de la franchise, qui l’a coupé après une série de propos anti-LGBTQ et controversés sur les réseaux sociaux.

« Les Bulls disent que ma conduite nuisait à l’équipe. Mais pourquoi ils ne disent pas simplement qu’ils ne sont pas d’accord avec ma position sur les LGBTQ ? »

Une déclaration qui donne immédiatement le ton. Ivey rejette totalement les accusations portées contre lui et insiste sur son comportement au quotidien.

« En quoi mon comportement est nuisible à l’équipe ? Qu’est-ce que j’ai fait à l’équipe ? Qu’est-ce que j’ai fait aux joueurs ? Je n’ai rien fait d’autre que m’entraîner avec eux, jouer avec eux, leur faire des passes, être un bon coéquipier. Mon comportement n’est pas nuisible à l’équipe. C’est un mensonge. »

« Voilà pourquoi vous avez Stephen Curry… Il ne connaît pas Jésus. »

Dans son discours, Ivey lie directement cette décision à ses convictions religieuses, omniprésentes dans sa prise de parole.

« Parce que je crois en la vérité ? Parce que je sais que Jésus est le chemin, la vérité et la vie ? »

L’arrière explique ne pas être préoccupé par les conséquences sportives de cette situation.

« Je n’ai rien à prouver. Dieu m’a donné le talent pour jouer au basket. Je pourrai encore jouer, si Dieu le veut… et sinon, ce n’est pas grave. Je continuerai à le glorifier. »

Mais la séquence la plus marquante intervient lorsqu’il évoque Stephen Curry, dans une attaque directe et inattendue.

« Voilà pourquoi vous avez Stephen Curry… et il n’est même pas vraiment engagé, et pourtant vous pensez qu’il est chrétien. Vous pensez qu’il est chrétien parce qu’il cite Philippiens 4:13. Il ne connaît pas Jésus. Et je prie pour qu’il découvre la vérité. »

Une sortie particulièrement forte visant un joueur souvent associé à son image de croyant. Dans la foulée, Ivey élargit son propos à l’ensemble de la ligue et à ses plus grandes figures.

« Tout ça n’aura aucune importance au jour du jugement. Tous ses titres. Tous les titres de LeBron. Tous les titres de Michael Jordan. »

« J’étais dans la débauche, accro à la pornographie, je buvais » - Jaden Ivey

Au-delà de la polémique, le joueur a aussi livré une partie plus personnelle de son parcours.

« Avant de connaître Jésus, la NBA était tout pour moi. J’étais dans la débauche, accro à la pornographie, je buvais. »

Une transformation qu’il revendique aujourd’hui pleinement, quitte à en assumer les conséquences.

« Je vais continuer à dire la vérité. C’est pour ça que tout le monde se détourne de moi. Je ne me suis pas fait couper tout seul. J’étais à la salle aujourd’hui, je faisais ma rééducation, je faisais ce qu’on me demandait. »

Mais il se montre pessimiste sur la suite de sa carrière.

« Je suis sûr que toutes les équipes NBA vont dire la même chose : on ne veut pas de lui, il est trop religieux. »

Coupé quelques semaines seulement après son arrivée à Chicago, Ivey se retrouve désormais sans équipe, dans une situation où ses prises de position publiques pourraient peser lourd sur son avenir en NBA.

Jaden Ivey inquiète : la religion prend-elle le pas sur sa carrière NBA ?