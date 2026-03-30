Les Bulls coupent Jaden Ivey après ses propos anti-LGBTQ

La chute a été aussi brutale que prévisible. Selon Shams Charania, les Chicago Bulls ont décidé de couper Jaden Ivey après plusieurs prises de parole publiques devenues de plus en plus inquiétantes, dont certaines à caractère anti-LGBTQ. Le guard de 24 ans, récupéré par Chicago lors de la trade deadline dans un échange à trois équipes début février, n’ira donc même pas au bout de la saison dans l’Illinois.

Depuis dimanche, plusieurs messages et vidéos publiés par le joueur avaient commencé à circuler. Au départ, on pouvait encore y voir l’expression d’une foi catholique assumée, ce qui en soi n’a évidemment rien d’exceptionnel. Le problème, c’est que le contenu a rapidement débordé ce cadre. Dans l’une des séquences qui ont le plus tourné, Jaden Ivey s’en prend à la promotion de l’homosexualité, dans une série d’interventions confuses, parfois décousues, qui ont alimenté un vrai malaise autour de sa situation.

La décision des Bulls n’a donc rien d’une surprise. Dans une ligue qui surveille de très près sa communication, son image et les messages envoyés au public, il était difficile d’imaginer la franchise continuer comme si de rien n’était après ce type de déclarations. D’autant que le cas Ivey dépasse peut-être déjà le simple cadre disciplinaire ou médiatique. À voir les vidéos et la tournure prise par ses dernières apparitions publiques, beaucoup ont surtout eu le sentiment de voir un garçon totalement perdu.

C’est là que le sujet devient délicat. Il ne s’agit pas d’excuser des propos qui restent inacceptables, ni de minimiser leur portée. Mais il est difficile aussi de regarder cette séquence sans se demander si Jaden Ivey ne traverse pas quelque chose de plus profond. S’il trouve du réconfort dans sa foi, tant mieux pour lui. En revanche, le flot de déclarations de ces derniers jours et leur tonalité générale laissent surtout l’impression d’un joueur en grande détresse, ou au minimum dans un état psychologique préoccupant.

Sportivement, la conséquence paraît limpide : il y a aujourd’hui très peu de chances de revoir Jaden Ivey en NBA à court terme. Chicago vient de l’écarter à peine quelques semaines après l’avoir récupéré, ce qui dit déjà beaucoup de la gravité perçue de la situation. Et dans 88fce genre de dossier, le talent ne suffit plus à rouvrir les portes tant que le joueur n’a pas remis un peu d’ordre dans ce qu’il traverse, sur le fond comme sur la forme.