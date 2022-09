Après un calvaire avec le Covid, Jeremy Lin retrouve une équipe

Tous ceux qui ont vécu la courte mais intense Linsanity en 2012 s'en souviendront pour le reste de leur vie. Jeremy Lin a beau être sorti des radars de la NBA, on aime bien prendre de ses nouvelles. L'ancien meneur des New York Knicks, entre autres, sort d'une période très difficile, avec trois mois d'isolement en Chine à la suite d'un Covid long et une perte de poids de 10 kg, lui qui dont le poids de forme est déjà assez bas.

Lin va mieux et il vient de s'engager avec une autre équipe du championnat chinois, les Guangzhou Loong Lions. Le joueur de 33 ans portait le maillot des Beijing Ducks jusque-là, alternant les moments d'épanouissement et les moments compliqués, notamment sur le traitement brutal que lui infligeaient les adversaires dans la ligue.

Jeremy Lin a de nouveau sondé un éventuel intérêt de la part de franchises NBA, lui qui estimait il y a quelques années que l'association l'avait "abandonné", après la fin de sa pige à Toronto, où il a été sacré champion sans participer aux playoffs. Rien ne s'est matérialisé et sa meilleure option semblait bien de rester en Chine, dans un club lui permettant de continuer à exprimer ses toujours solides qualités offensives.

On se doute que les fans des Knicks auraient aimé le revoir porter le maillot de la franchise, mais ce n'est ni dans les plans de l'équipe de New York, ni d'aucune autre en NBA malheureusement.

Jeremy Lin : après un passage en Chine mouvementé voire hardcore, il rêve toujours de NBA