Depuis qu'il a remporté le titre de 6e homme de l'année avec les Los Angeles Clippers en 2020, la carrière de Montrezl Harrell n'a pas pris le tournant qu'il aurait espéré. Son passage chez les Lakers a été un fiasco et la mayonnaise n'a pas non plus pris à Washington, qui l'a expédié à Charlotte en cours de saison. Là, c'est en dehors du terrain que l'intérieur des Hornets est dans la mouise.

Selon le Charlotte Observer, Montrezl Harrell a été arrêté le mois dernier dans le Kentucky lors d'un contrôle routier. Le joueur de 28 ans roulait trop près du véhicule qui le précédait et l'officier qui s'est chargé du contrôle a noté une forte odeur de cannabis dans son véhicule. Harrell a d'abord présenté une petite quantité de drogue sortie de son pantalon. Pas satisfait, l'officier a fouillé le reste de la voiture et a trouvé plus d'un kilo de marijuana dans son coffre;

Dans le Kentucky, avoir cette quantité en sa possession vous expose à une peine de prison allant de 1 à 5 ans, avec une amende pouvant aller jusqu'à 10 000 dollars. Montrezl Harrell n'aura évidemment aucun mal à payer l'amende, mais il devra se défendre d'être impliqué, même de façon très lointaine, dans un trafic de drogue pour éviter une incarcération.

