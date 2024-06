Atlanta finalement prêt à prendre Alex Sarr en #1, bluff ou vraie info ?

Le mystère est entier autour des Hawks, d'Alexandre Sarr et du 1st pick, à 48h de la Draft NBA 2024.

La Draft 2024 approche à grands pas et l'incertitude plane toujours sur les intentions des Atlanta Hawks avec le 1st pick. Dans la dernière Mock Draft d'ESPN, Jeremy Woo annonce que les Hawks font finalement savoir à tout le monde qu'ils ont parfaitement prêts à sélectionner Alexandre Sarr avec le premier choix, malgré les rumeurs de trade des derniers jours et d'un manque d'intérêt réciproque entre les deux partis.

La question est maintenant de savoir si les Hawks font cela dans le but de pousser des équipes réellement intéressées par le profil de Sarr à monter un trade, ou si Atlanta a finalement flashé sur l'intérieur français de Perth. On sait que les Washington Wizards ont très envie de sélectionner Alexandre Sarr et craignent sans doute de ne pas pouvoir le faire si les Hawks, qui n'ont pas fait passer de workout à l'ancien Madrilène, le font avant eux.

Le buzz reste en tout cas important autour de l'identité très française du 1st pick de cette Draft 2024, qu'il s'agisse d'Alexandre Sarr ou de Zaccharie Risacher, qui plaît à beaucoup de franchises qui disposent d'un pick dans le top 5, à savoir, en plus d'Atlanta et de Washington, des Rockets, des Spurs et des Pistons.