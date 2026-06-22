Après avoir récupéré Aaron Wiggins, les Hawks ne compteraient pas s'arrêter là. Atlanta discuterait désormais avec les Pelicans autour de Trey Murphy III juste avant la Draft NBA.

L'intersaison démarre fort pour les Atlanta Hawks. Quelques heures après avoir récupéré Aaron Wiggins dans un échange avec le Oklahoma City Thunder, la franchise géorgienne travaillerait déjà sur un autre dossier ambitieux.

Selon Jake Madison, animateur du podcast Locked On Pelicans, Atlanta aurait entamé des discussions avec les New Orleans Pelicans autour de Trey Murphy III.

Les Pelicans chercheraient activement à récupérer un choix dans le Top 10 de la prochaine Draft.

Or, Atlanta possède actuellement le huitième choix, un actif particulièrement attractif pour une équipe qui souhaiterait cibler un prospect précis.

« J'ai appris que les Pelicans ont eu des discussions avec les Atlanta Hawks pour récupérer le huitième choix de cette Draft », a expliqué Madison.

Selon lui, plusieurs scénarios auraient déjà été évoqués entre les deux franchises. Longtemps considéré comme quasiment intouchable à La Nouvelle-Orléans, Trey Murphy III apparaît désormais comme l'un des joueurs les plus surveillés du marché.

À 26 ans, l'ailier sort de la meilleure saison de sa carrière avec 21,5 points, 5,7 rebonds et 3,8 passes décisives de moyenne, tout en convertissant 37,9 % de ses tirs à trois points.

Son profil de joueur capable de défendre sur plusieurs positions tout en sanctionnant derrière l'arc en fait l'un des ailiers les plus recherchés de la ligue.

Après une saison décevante, les Hawks semblent décidés à accélérer leur reconstruction post-Trae Young.

L'arrivée d'un joueur du calibre de Murphy offrirait immédiatement une dimension supplémentaire à l'effectif d'Atlanta.

Reste désormais à savoir si les Hawks seront prêts à sacrifier leur choix n°8 pour convaincre les Pelicans, qui multiplieraient actuellement les discussions avec plusieurs équipes avant la Draft.