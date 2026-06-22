OKC envoie l’un de ses champions 2025 à Atlanta

Aaron Wiggins est envoyé à Atlanta, pour permettre au Thunder de faire des économies.

Le Thunder continue d’ajuster son effectif avant la Draft. Selon ESPN, Oklahoma City est en train de finaliser un trade qui enverra Aaron Wiggins aux Atlanta Hawks contre deux choix du second tour : celui d’Atlanta en 2030 et le moins favorable des picks Hawks/Lakers en 2032.

Sélectionné en 55e position de la Draft 2021, Wiggins est devenu l’une des belles histoires du projet d’Oklahoma City. Développé patiemment au sein de l’organisation, l’arrière-ailier s’est imposé comme un joueur de rotation utile dans une équipe championne NBA en 2025. Cette saison, il tournait autour de 9 points et 3 rebonds de moyenne, dans un rôle fluctuant au sein d’un effectif très profond.

Un transfert surtout financier pour OKC

Ce mouvement s’explique d’abord par la situation financière du Thunder. En entrant dans l’intersaison, Oklahoma City faisait face à une pénalité de luxury tax estimée à 213 millions de dollars. Avec le départ de Wiggins, ce montant tomberait à 152 millions.

La différence est énorme, surtout pour une franchise qui doit déjà penser à la suite. Le Thunder possède deux choix dans le top 17 de la Draft, les picks 12 et 17, et reste engagé dans une construction ambitieuse autour de son noyau dur. Mais avec les prolongations à venir et une masse salariale qui grimpe, Sam Presti devait forcément commencer à faire des arbitrages.

Atlanta récupère un joueur utile

Pour les Hawks, le pari est intéressant. Aaron Wiggins n’arrive pas comme une star, mais comme un joueur sérieux, déjà passé par des matches à enjeu et capable d’apporter de la défense, de l’adresse et de la continuité dans une rotation. À 27 ans, il peut encore profiter d’un rôle plus stable que celui qu’il avait dans l’effectif très dense d’OKC.

Atlanta lâche deux seconds tours lointains pour récupérer un joueur immédiatement utilisable. Pour une équipe qui cherche à continuer de monter, c’est le genre de mouvement discret qui peut avoir du sens.