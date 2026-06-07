Chet Holmgren, le Thunder a déjà tranché pour son avenir

Précieux dans la conquête du titre en 2025, Chet Holmgren n'a pas eu le même impact dans le parcours de l'Oklahoma City Thunder en Playoffs cette année. A la hauteur sur les deux premiers tours, l'intérieur a incarné une déception en finale de la Conférence Ouest face aux San Antonio Spurs (3-4).

Dominé dans la raquette, le jeune talent de 24 ans a subi la loi des Texans. Sur cette série, il a ainsi tourné à 10,7 points, 7,1 rebonds et 1,1 contre de moyenne. Un bilan insuffisant pour un joueur de sa trempe. Notamment par rapport à son futur contrat, estimé à 239,25 millions de dollars sur 5 ans.

Depuis cette élimination, le cas d'Holmgren a suscité des débats. Pour le futur, OKC pourrait-il le sacrifier ? D'après les informations du journaliste Jake Fischer, il ne s'agit pas de la tendance. En effet, même si les deux parties sont déçues après l'échec contre les Spurs, elles envisagent toujours un avenir commun sur le long terme.

Sans surprise, pour éviter des pénalités financières, le Thunder considère plusieurs mouvements cet été. Mais il n'a jamais été question de se séparer du natif de Minneapolis. Au contraire, Chet Holmgren reste considéré comme un élément majeur du projet d'OKC.

En revanche, des joueurs comme Aaron Wiggins et Isaiah Joe pourraient faire les frais de cette situation...

Mark Daigneault à la rescousse de Chet Holmgren