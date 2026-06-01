Mark Daigneault à la rescousse de Chet Holmgren

Un peu plus de 10 points et 7 rebonds de moyenne sur l’ensemble de la série. Des statistiques déjà similaires au scoring lors des cinq duels de saison régulière. L’échantillon est devenu suffisamment important pour que le constat en devienne solide : Chet Holmgren rentre dans le rang quand il croise le chemin de Victor Wembanyama et des San Antonio Spurs. Il n’a pas été foncièrement mauvais durant ces finales de Conférence à l’Ouest. Mais son rendement reste en-dessous de ses propres standards et surtout indigne d’un joueur considéré comme un pilier du Oklahoma City Thunder, dont le salaire va dépasser les 40 millions la saison.

Sa contre-performance mémorable dans le Game 7, à savoir 4 petits points et pas un seul tir tenté en dehors du premier quart-temps, est venu relancer les rumeurs. Certains imaginent déjà le Thunder transférer l’intérieur de 24 ans pendant l’intersaison. Nous n’y croyons pas. D’ailleurs, Mark Daigneault a immédiatement pris la défense de l’un de ses poulains : « Nous avons été premiers de la Conférence Ouest chaque minute passée par Chet sur le terrain », dit-il, en référence aux trois saisons consécutives bouclées en tête depuis les débuts du pivot américain. « Ce n’était pas le cas avant. »

Lui aussi interrogé par la presse, Chet Holmgren ne s’était pas défilé et il avait reconnu avoir manqué d’agressivité. Il est encore jeune et cet échec peut lui servir de leçon pour revenir plus fort, notamment pour développer son arsenal offensif. Il doit punir à trois-points quand il est laissé seul, mais aussi être en mesure de sanctionner sur les drives. S’il ne passe pas ce cap, la question de son départ pourrait être nettement plus sérieusement envisagé par sa franchise d’ici un an ou deux.

Les notes de cette série épique entre les Spurs et le Thunder