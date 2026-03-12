Au tour de Batum de dépasser Kobe !

Nicolas Batum a égalé le nombre de paniers à 3 points en NBA de Kobe Bryant et va le dépasser sous peu.

La semaine a décidément quelque chose d’un peu ironique pour Kobe Bryant. Alors que son héritage reste évidemment intact et intouchable dans l’histoire de la NBA, une petite ligne statistique vient de bouger : Nicolas Batum vient de l’égaler au classement all-time des tirs à 3 points inscrits.

Avec deux paniers primés réussis lors du match de la nuit face à Minnesota, Batum atteint désormais 1 829 tirs à trois points en carrière, ce qui lui permet de grimper à la 30e place du classement historique. Kobe Bryant se retrouve donc 31e avec le même total, un symbole amusant quand on se rappelle que le tir extérieur n’a jamais été l’arme principale du Black Mamba au cœur de sa carrière.

Pour Batum, cette progression illustre surtout la longévité et l’adaptation de l’ailier français. Arrivé en NBA en 2008, le Normand s’est progressivement imposé comme un joueur de rôle extrêmement fiable, notamment grâce à son tir longue distance et son QI basket.

Et ce n’est probablement pas fini. Avec 39.9% de réussite derrière l’arc cette saison sur 3,2 tentatives par match, Batum reste une menace sérieuse à trois points. Il ne lui manque d’ailleurs que deux paniers primés supplémentaires pour dépasser un autre nom bien connu : Chauncey Billups, actuellement 29e du classement.

Dans les jours ou semaines à venir, Kobe Bryant pourrait d’ailleurs reculer encore un peu. Donovan Mitchell se rapproche lui aussi dangereusement au classement.