Après la lourde défaite contre Boston, James Worthy a dénoncé un manque de fierté et d’engagement des Lakers.

La lourde défaite des Los Angeles Lakers de Luka Doncic face aux Boston Celtics (111-89) n’est pas passée inaperçue… et encore moins du côté des anciennes gloires de la franchise.

Présent sur le plateau de Spectrum SportsNet après la rencontre, James Worthy n’a pas mâché ses mots.

« Pas de cœur. Faibles », a-t-il résumé à propos de la performance des Lakers.

« Ce sont les Celtics sans Tatum. Vous êtes à domicile. Pour moi, vous ne montrez aucun respect pour le maillot. Quand vous vous faites dominer au rebond comme ça… Ils ont senti une faiblesse et ils ont dominé. »

Boston a inscrit 17 points sur seconde chance après neuf rebonds offensifs. Les C’s ont gobé au total 50 rebonds, contre 39 pour LA. Un secteur qui a particulièrement irrité Worthy, d’autant plus que la soirée était marquée par l’inauguration d’une statue en l’honneur de Pat Riley.

Un tacle indirect pour Doncic

L’ancienne star des Lakers a également pointé du doigt l’attitude de l’équipe envers les arbitres. Austin Reaves, Marcus Smart et l’entraîneur JJ Redick ont reçu des fautes techniques, tandis que Luka Doncic a été vu à plusieurs reprises en train de contester des décisions.

« Quand, en tant que joueur, vous savez plus ou moins que vous êtes battu, vous commencez à vous plaindre, à râler et à regarder les arbitres », a ajouté Worthy.

Une déclaration perçue par beaucoup comme un message indirect adressé à Doncic, dont l’attitude a parfois cristallisé les critiques cette saison.

Une remise en question attendue

Avec cette défaite à domicile, les Lakers se retrouvent sous pression, alors que les attentes restent élevées autour du duo LeBron James - Luka Doncic.

Pour Worthy, le message est clair : au-delà du talent, c’est l’engagement et la fierté qui doivent primer.

« Ils doivent décider qui ils veulent être. Se présenter à domicile sans cœur, c’était dur à voir. »