Austin Reaves, l’argent n’est pas sa priorité…

Agent libre cet été, l'arrière des Los Angeles Lakers Austin Reaves ne devrait pas trancher sur son avenir en pensant seulement à l'argent.

Austin Reaves va devoir prendre une décision importante pour son avenir cet été. Auteur d'une belle saison 2025-2026 sur le plan individuel, l'arrière des Los Angeles Lakers se retrouve agent libre sur cette intersaison.

A 28 ans, il a affiché un niveau digne d'un All-Star et risque donc de recevoir de très belles offres. Aux Lakers, le natif de Newark peut recevoir au maximum une offre à 241 millions de dollars sur 5 ans. Et sur le marché, ses autres prétendants peuvent lui donner 179 millions de dollars sur 4 ans.

Il se dit d'ailleurs que les Brooklyn Nets sont prêts à lui soumettre une telle proposition. Mais selon les informations d'ESPN, l'argent ne représente pas la priorité de Reaves sur sa Free Agency. Bien évidemment, le joueur des Lakers va profiter de ses belles performances pour signer un joli contrat.

Mais il n'a pas l'intention de privilégier l'aspect financier au sportif. Sans surprise, la tendance reste donc extrêmement positive pour Los Angeles sur ce dossier. Publiquement, il a toujours affiché son souhait de rester sur le long terme aux Angelenos.

Austin Reaves pourrait donc accepter de "sacrifier" quelques millions de dollars pour permettre aux Lakers d'avoir une plus grande flexibilité financière.

Austin Reaves veut le max : les Lakers sont-ils prêts à sortir le chéquier ?