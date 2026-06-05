Austin Reaves veut le max : les Lakers sont-ils prêts à sortir le chéquier ?

Austin Reaves aime les Lakers. Mais visiblement pas au point de faire une croix sur plusieurs dizaines de millions de dollars.

Selon les informations relayées par le journaliste Brad Turner, l'arrière des Los Angeles Lakers viserait le contrat maximal auquel il pourrait prétendre lors de sa prochaine négociation, soit un bail estimé à 241 millions de dollars sur cinq ans. Une position qui ne laisse guère de place à l'idée d'un rabais destiné à aider la franchise à conserver davantage de flexibilité financière.

La nouvelle n'est pas forcément surprenante. Depuis plusieurs années, Reaves empile les performances au-delà des attentes et s'est imposé comme l'une des meilleures affaires de la NBA. Non drafté en 2021, il a signé en 2023 un contrat particulièrement favorable aux Lakers au regard de sa progression, avant de refuser une prolongation de près de 90 millions de dollars l'an dernier afin de préserver ses chances de décrocher un accord beaucoup plus lucratif.

Le juste prix ou un pari risqué pour les Lakers ?

Du point de vue du joueur, la démarche est difficilement contestable. À 28 ans, Reaves arrive dans ce qui devrait être les meilleures années de sa carrière. Après avoir tourné à plus de 20 points de moyenne et confirmé son importance dans la hiérarchie des Lakers, il estime logiquement mériter une rémunération en adéquation avec sa valeur sur le marché.

La question est davantage de savoir si les Lakers sont prêts à aller jusqu'au bout. En attendant la décision de LeBron James, un contrat à plus de 240 millions de dollars pour Austin Reaves compliquerait sérieusement la construction de l'effectif autour de leurs stars. Certains observateurs considèrent qu'il est devenu un élément indispensable du projet. D'autres s'interrogent sur la pertinence de lui offrir un salaire réservé habituellement aux véritables superstars de la ligue.

Une chose semble en tout cas assez claire : si Reaves reste attaché à Los Angeles, il ne compte pas sacrifier sa rémunération pour le prouver. Les Lakers devront donc choisir entre payer le prix fort pour conserver l'un de leurs meilleurs joueurs... ou prendre le risque de voir leur "petit miracle" devenir le jackpot de quelqu'un d'autre.