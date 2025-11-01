Austin Reaves, un gros contrat assuré… aux Lakers ?

Les Los Angeles Lakers refusent d'envisager un départ d'Austin Reaves et devraient le verrouiller au terme de la saison.

Le début de saison d'Austin Reaves a représenté une grande satisfaction pour les Los Angeles Lakers. Héroïque sur les matches sans Luka Doncic, l'arrière a également été bon dans un rôle de lieutenant pour épauler le Slovène.

A 27 ans, il semble encore prêt à passer un cap dans sa carrière. Et sans surprise, les Angelenos se montrent ravis de son impact. Le danger pour les Lakers ? Reaves se trouve en fin de contrat au terme de la saison 2025-2026.

Mais le risque existe-t-il vraiment ? Selon les informations d'ESPN, le natif de Newark va prétendre à un salaire annuel d'au moins 30 millions de dollars. Un deal qu'il devrait obtenir... à Los Angeles ! En effet, les Lakers n'ont absolument pas l'intention de le perdre.

Pour la direction californienne, Reaves représente un atout trop précieux pour envisager son départ sans la moindre contrepartie. Quitte à lui offrir un contrat XXL, les Lakers sont prêts à tous les efforts pour le retenir.

Tout d'abord, ils le considèrent comme un lieutenant de qualité autour de Luka Doncic. Puis ils estiment que sa valeur, même avec une grosse prolongation, restera importante sur le marché pour un éventuel trade.

Autant dire qu'Austin Reaves peut se préparer à empocher un très joli chèque.

Austin Reaves, une première depuis Kobe Bryant