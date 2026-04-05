Austin Reaves, la blessure qui met fin aux rêves des Lakers ?

Des espoirs balayés en seulement quelques jours. Les Los Angeles Lakers sont sérieusement montés en puissance sur cette fin de saison, en gagnant 13 matches sur 14 avant d’affronter le Oklahoma City Thunder. Puis tout est parti en fumée. Pas seulement parce que les Californiens ont pris une énorme trempe (43 points d’écart) contre les champions en titre. Surtout parce qu’ils ont perdu coup sur coup leurs deux meilleurs scoreurs, dont leur superstar Luka Doncic. Le Slovène est touché aux ischios, une blessure qui met souvent du temps à guérir complètement, et il est indisponible pour une durée indéterminée. Mais à son absence s’ajoute désormais celle d’Austin Reaves.

Pour lui aussi, le pépin est délicat : il s’agit d’une douleur aux obliques. Le joueur a passé deux IRM, notamment parce que le staff de Dallas avait d’abord scanné la mauvaise partie de son corps. C’est après ce deuxième examen que les médecins ont déterminé qu’il manquerait quatre à six semaines de compétition. La tuile. Non seulement il ne rejouera pas en saison régulière mais il manquera aussi le premier tour des playoffs, qui débutent dans deux semaines.

Les Lakers pourraient donc aborder une série compliquée à l’Ouest, probablement contre les Houston Rockets ou les Minnesota Timberwolves, sans Luka Doncic et sans Austin Reaves. « Notre mission reste inchangée », assure JJ Redick. « On va essayer de finir troisièmes et de gagner une série. » La tâche s’annonce extrêmement difficile sans les deux joueurs. Même leur présence en étant diminués réduirait considérablement les chances de la formation hollywoodienne.

Luka Doncic, le coup dur tombe pour les Lakers !