Luka Doncic, le coup dur tombe pour les Lakers !

Victime d'une élongation à l’ischio-jambier, le meneur des Los Angeles Lakers Luka Doncic va rater la fin de la saison régulière.

Coup dur confirmé pour les Los Angeles Lakers ! Lors de la défaite face à l'Oklahoma City Thunder (96-139) vendredi, les Angelenos ont également perdu Luka Doncic sur blessure. Selon un communiqué officiel des Californiens, le Slovène souffre d'une élongation de niveau 2 à l’ischio-jambier.

D'après les informations du média ESPN, le meneur des Lakers est désormais absent "pour une durée indéterminée". En revanche, il existe déjà une certitude : le joueur de 27 ans ne reviendra pas pour la fin de cette saison régulière.

Et quid des Playoffs ? Sa présence pour le premier tour semble d'ores et déjà incertaine. En effet, pour une telle blessure, on parle généralement d'une convalescence d'environ un mois. Et on peut penser que les Lakers vont tenter de prendre des précautions pour éviter une éventuelle rechute.

Avec le début du premier tour des Playoffs le 18 avril prochain, Los Angeles pourrait devoir faire sans Doncic... D'ailleurs, sans lui, il faudra surveiller la fin de la saison régulière des Lakers. Actuellement à la 3ème position, JJ Redick et ses hommes semblaient bien partis pour avoir l'avantage du terrain au premier tour.

Mais une chute au classement reste possible : les Houston Rockets, 5èmes, sont à 2 victoires. En tout cas, avec cette blessure de Luka Doncic, les ambitions de Los Angeles viennent de prendre un coup...

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