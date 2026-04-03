Austin Reaves a défendu Luka Doncic face à un fan après sa blessure lors du match contre OKC.

La lourde défaite des Los Angeles Lakers face au Oklahoma City Thunder (139-96) a été marquée par la blessure de Luka Doncic… et par une vive altercation entre Austin Reaves et un fan.

Touché aux ischio-jambiers en plein match, Luka Doncic est resté au sol, visiblement en douleur. C’est à ce moment-là qu’un fan d’OKC s’est moqué en lançant une pique honteuse :

« Maintenant tu sais à quoi ça ressemble de défendre réellement. »

Une moquerie qui a provoqué immédiatement la réaction d’Austin Reaves.

« Ferme-la bordel ! Il est blessé ! », a lâché Reaves en direction des tribunes.

L’échange est rapidement monté en tension, le fan répondant à son tour, ce qui a poussé le joueur des Lakers à en remettre une couche.

« Va te faire foutre ! Aie un peu de respect… c’est n’importe quoi. Aie un peu de respect. »

La séquence, captée en vidéo, a rapidement circulé, illustrant à la fois la frustration côté Lakers et l’inquiétude autour de l’état de Luka Doncic.

Le Slovène s’est blessé sans contact en troisième quart-temps, sur la même zone que précédemment cette saison.

Au-delà de l’altercation, la priorité reste désormais médicale. Une IRM doit déterminer la gravité de la blessure, alors que les playoffs approchent à grands pas. Selon la nature exacte de celle-ci, Doncic pourrait être absent entre 1 à 6 semaines.

Actuellement troisièmes à l’Ouest, les Lakers retiennent leur souffle concernant leur superstar, en pleine forme ces dernières semaines.

Dans ce contexte, la réaction d’Austin Reaves traduit aussi la tension et la nervosité autour d’un moment potentiellement décisif de la saison.