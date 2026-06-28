Austin Reaves, les Lakers ont subi la pression du marché

Les Los Angeles Lakers ont été obligés de sortir le chéquier pour Austin Reaves en raison des intérêts présents sur le marché.

Les Los Angeles Lakers ont verrouillé Austin Reaves. Avant même l'ouverture de la Free Agency, la franchise californienne s'est entendue avec l'arrière pour une prolongation de son contrat. Le joueur de 28 ans va signer pour le max, soit 185 millions de dollars sur 4 ans.

Mais initialement, les Angelenos avaient l'espoir de conserver le natif de Newark pour un montant bien plus abordable. Selon les informations du journaliste d'ESPN Brian Windhorst, les Lakers voulaient profiter des excellentes relations avec le clan Reaves pour le retenir à un coût "plus réduit".

Ainsi, Los Angeles pensait lui proposer un deal à 150 millions de dollars sur 5 ans. Un joli contrat, à 30 millions de dollars par an, mais loin de ce qu'il a finalement obtenu. Mais sur ce dossier, les dirigeants californiens ont subi la pression du marché.

Plusieurs équipes, dont les Brooklyn Nets, étaient prêtes à faire all-in sur Reaves. Et elles pensaient réellement avoir une chance de le récupérer face à la première proposition des Lakers. Finalement, pour s'éviter une désillusion, LA a accepté de sortir le chéquier.

Sur le papier, il s'agit d'un choix logique. Très apprécié par Luka Doncic, Austin Reaves incarne une valeur sûre pour les Lakers.

Luka Doncic a prévenu les Lakers pour Austin Reaves