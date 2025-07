LeBron de retour au Heat, on y croit ou pas ?

Lors de leur podcast chez The Ringer, Bill Simmons et Zach Lowe ont évoqué le cas de LeBron James et les tensions qui existent entre le front office des Lakers et le "King". A leurs yeux, il n'est pas impossible du tout que LeBron soit OK pour un trade en cours de saison si sa situation à Los Angeles ne lui convient pas ou si les résultats des Purple and Gold sont décevants. Et de leur point de vue, une destination fait sens : le Miami Heat.

Si vous avez écouté le CQFR de ce matin, on a évoqué ce sujet avec Antoine. Personnellement, j'ai du mal à croire à un départ de LeBron, à moins que la situation ne s'envenime vraiment à un point que je n'aurais pas imaginé. Si LeBron venait à être mécontent, je le vois plus opérer sur le mode passif-agressif plutôt que de réclamer formellement ou accepter un trade, lui qui a toujours contrôlé son destin.

Qu'est-ce que vous en pensez ? Quel maillot portera LeBron James après la deadline de février ?