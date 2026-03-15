Austin Reaves, l’autre sauveur des Lakers

Si Luka Doncic a donné la victoire aux Los Angeles Lakers, Austin Reaves a également signé une action décisive.

Austin Reaves, l’autre sauveur des Lakers

En prolongation, Luka Doncic a donné la victoire aux Los Angeles Lakers face aux Denver Nuggets (127-125). Un tir décisif du Slovène à 0,5 seconde de la fin. Mais Austin Reaves a également joué un rôle décisif dans ce succès.

Pour permettre aux Californiens d'arracher la prolongation, l'arrière a volontairement raté un lancer-franc (à 5,2 secondes de la fin), a récupéré le rebond offensif avant d'égaliser à 1,9 seconde de la fin du 4ème quart-temps.

Une action racontée par Reaves.

"Je savais que j'allais rater ce lancer-franc. Et je ne voulais pas laisser la moindre chance au ballon d'entrer. Certains tirent trop haut et finissent par marquer par chance. Sur le coup, mon ballon n'a pas dépassé les 3 mètres", a commenté Austin Reaves.

"C'est vraiment très difficile à faire. En égalisant, il a donné la victoire à l'équipe en réalité. Son exécution a été parfaite", a salué Luka Doncic.

De retour en forme, Austin Reaves confirme son impact dans un rôle de lieutenant de Luka Doncic. Auteur de 32 points contre les Nuggets, il a d'ailleurs signé son 3ème match consécutif à plus de 30 points. Une vraie montée en puissance après son retour de blessure début février.

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