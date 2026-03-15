Austin Reaves, l’autre sauveur des Lakers

Si Luka Doncic a donné la victoire aux Los Angeles Lakers, Austin Reaves a également signé une action décisive.

En prolongation, Luka Doncic a donné la victoire aux Los Angeles Lakers face aux Denver Nuggets (127-125). Un tir décisif du Slovène à 0,5 seconde de la fin. Mais Austin Reaves a également joué un rôle décisif dans ce succès.

Pour permettre aux Californiens d'arracher la prolongation, l'arrière a volontairement raté un lancer-franc (à 5,2 secondes de la fin), a récupéré le rebond offensif avant d'égaliser à 1,9 seconde de la fin du 4ème quart-temps.

Une action racontée par Reaves.

"Je savais que j'allais rater ce lancer-franc. Et je ne voulais pas laisser la moindre chance au ballon d'entrer. Certains tirent trop haut et finissent par marquer par chance. Sur le coup, mon ballon n'a pas dépassé les 3 mètres", a commenté Austin Reaves.

"C'est vraiment très difficile à faire. En égalisant, il a donné la victoire à l'équipe en réalité. Son exécution a été parfaite", a salué Luka Doncic.

De retour en forme, Austin Reaves confirme son impact dans un rôle de lieutenant de Luka Doncic. Auteur de 32 points contre les Nuggets, il a d'ailleurs signé son 3ème match consécutif à plus de 30 points. Une vraie montée en puissance après son retour de blessure début février.

AUSTIN REAVES GRABS THE BOARD OFF HIS OWN MISSED FREE THROW AND TIES THE GAME 😲 WE ARE GOING TO OT! pic.twitter.com/aPZAJkEpxM — NBA (@NBA) March 15, 2026

LeBron James : ses mots forts sur le duo Doncic – Reaves et son sacrifice assumé