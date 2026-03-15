Les résultats de la nuit en NBA

Nets @ Sixers : 97-104

Bucks @ Hawks : 99-122

Hornets @ Spurs : 102-115

Wizards @ Celtics : 100-111

Magic @ Heat : 121-117

Nuggets @ Lakers : 125-127, après prolongation

Kings @ Clippers : 118-109

- On se demandait si les Lakers allaient jouer une prolongation cette saison ou entrer dans l'histoire. Ils sont finalement allés en overtime et n'ont pas eu à le refretter. Dans le choc de la nuit face à Denver, un concurrent direct pour une place dans le top 3 de l'Ouest, Los Angeles l'a emporté au bout du suspense (127-125), grâce à un game winner de Luka Doncic à 0.5 seconde du buzzer. Avant l'exploit du Slovène, Austin Reaves avait déjà joué les sauveurs dans le 4e quart-temps en ratant volontaire son deuxième lancer pour récupérer son propre rebond et égaliser sur un floater à un peu moins de 2 secondes de la fin.

Même un peu maladroit (10/26), Doncic n'a pas été en reste avec un triple-double (30 pts, 13 asts, 11 rbds) et ce panier pour la gagne. Austin Reaves y est lui allé de ses 32 points, pendant que LeBron James (17 pts) et, plus étonnant, Marcus Smart (21 pts), ont contribué offensivement. En face, Nikola Jokic a lui aussi passé une soirée en 3D (24 pts, 16 rbds, 4 asts), délaissé une fois n'est pas coutume par son camarade Jamal Murray (5 pts à 1/14).

AUSTIN REAVES GRABS THE BOARD OFF HIS OWN MISSED FREE THROW AND TIES THE GAME 😲 WE ARE GOING TO OT! pic.twitter.com/aPZAJkEpxM — NBA (@NBA) March 15, 2026

LUKA HITS THE GO-AHEAD JUMPER TO WIN IT FOR THE LAKERS IN OT 🚨 pic.twitter.com/CIkuCBvExv — NBA (@NBA) March 15, 2026

- Victor Wembanyama était déjà de retour après un match d'absence pour reposer sa cheville. Et le comeback du Français a bien aidé les Spurs à se défaire des Hornets. "Wemby" a signé une copie gourmande avec 32 points, 12 rebonds, 8 passes et 3 contres, dont deux sur le pauvre Moussa Diabaté (4 pts, 5 rbds), qui n'a pas passé la meilleure soirée de sa carrière en NBA. C'est la 17e victoire en 19 matches pour San Antonio, qui s'est bien repris après la défaite contre Denver.

Victor Wembanyama plays complete lockdown defense and forces the shot clock violation Moussa Diabate had no chance pic.twitter.com/RWGkOGaokE — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) March 14, 2026

- On n'arrête plus Orlando ! Le Magic a conquis une 7e victoire de suite dans le derby floridien sur le parquet de Miami. Les joueurs de Jamahl Mosley ont dominé tout le match avec simplement quelques frayeurs en fin de partie calmées par Desmond Bane (21 pts) et le sang froid de Paolo Banchero sur la ligne (27 pts, 8 rbds, 7 asts, 10/10 aux lancers). Noah Penda a contribué avec 20 minutes de jeu pour 7 points, 3 rebonds, 2 passes et 2 interceptions.

- Les Sixers se sont fait peur contre les Nets. Philadelphie a été repris et dépassé dans le 4e quart-temps et il a fallu se décarcasser pour éviter une défaite gênante. Quentin Grimes (28 pts) a mené la danse en l'absence de Tyrese Maxey et Joel Embiid. Nolan Traoré était titulaire pour Brooklyn mais n'a pas brillé : 6 points (2/10), 3 passes et 5 pertes de balle.

- Avec Giannis Antetokounmpo au frigo, sans doute jusqu'à la fin de la saison, les Bucks ont logiquement perdu à Atlanta (122-99). Les Hawks se sont appuyés sur les 30 points de CJ McCollum, le 12e triple-double de la saison de Jalen Johnson (23 pts, 12 asts et 10 rbds) et les 20 points de Nickeil Alexander-Walker. Zaccharie Risacher a joué 20 minutes, pour 7 points et 6 rebonds à 2/7.

- Boston a compté jusqu'à 30 points d'écart avant de se relâcher face à Washington. Les Celtics l'ont quand même emporté avec un double-double de Jayson Tatum (20 pts, 14 rbds en 32 min) et un de Neemias Queta (24 pts, 10 rbds), dominateur à l'intérieur. C'est la 11e défaite de suite pour les Wizards d'un petit Alex Sarr (4 pts, 5 rbds) et d'un Bilal Coulibaly discret (12 pts, 4 rbds) un poil plus discret qu'en fin de semaine.

- Sale soirée pour les Clippers à domicile contre les Kings. Non seulement Los Angeles s'est incliné contre la plus mauvaise équipe de l'Ouest, mais Ty Lue a aussi perdu Kawhi Leonard sur blessure. L'ailier All-Star a dû quitter ses partenaires en début de 4e quart-temps après s'être tordu la cheville en retombant mal lors d'une défense sur DeRozan (27 pts).

Russell Westbrook a bouclé le 209e triple-double de sa carrière (12 pts, 12 rbds, 10 asts) et la raquette Achiuwa-Raynaud a posé de gros problèmes à celle des Clippers : 25 pts, 13 rbds pour le Nigérian, 23 pts, 5 rbds pour le Français.