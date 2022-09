Austin Reaves titulaire aux Lakers et augmenté ?

Dans le marasme de la saison dernière, les Los Angeles Lakers ont au moins eu le plaisir de voir éclore Austin Reaves, l'une des rares satisfactions d'un groupe incapable de se qualifier pour les playoffs. Le joueur de 24 ans a disputé 61 matches avec L.A. et, au-delà de toute considération statistique, a souvent été très bon des deux côtés du terrain. On n'est clairement pas encore sur une Caruso Mania comme avec le divin chauve adulé par LeBron James, mais il y a beaucoup de positif. A tel point que, d'après l'insider de The Atheltic Jovan Buha, Austin Reaves sera un joueur-clé du dispositif de Darvin Ham.

Le journaliste explique cette semaine dans le Hoopshype Podcast que, selon ses informations, Reaves sera titulaire au sein du backcourt en début de saison, vraisemblablement au poste 2 à côté de Russell Westbrook. Patrick Beverley serait alors un 6e homme de luxe, qui entrerait pour impacter les rencontres à sa manière si particulière. Avec son mètre 96, le joueur non drafté en 2021 a l'avantage d'éviter un backcourt de petite taille à Ham, avec Westbrook (1,91 m) et Beverley (1,85 m).

Mieux pour Austin Reaves, dont le contrat prend fin l'été prochain, les Lakers croient en lui et voudraient lui offrir une prolongation avec une importante revalorisation salariale. L'intéressé va toucher 1.5 million de dollars cette saison et, au vu de ses performances et de son âge (24 ans), il peut clairement viser plus.

Peut-être que les Lakers n'ont pas envie de faire la même erreur qu'avec Alex Caruso, pour lequel ils n'avaient consenti à aucun effort financier pour l'empêcher de rejoindre Chicago.

Les Lakers fondent de vrais espoirs en Russell Westbrook