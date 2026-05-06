Draymond Green a piqué Austin Rivers au vif. Après avoir laissé entendre que l’ancien arrière avait bénéficié de « l’un des plus gros sauvetages » de l’histoire de la NBA grâce au contrat signé aux Clippers sous les ordres de son père Doc Rivers, Rivers a répondu frontalement dans une vidéo. Pour rappel, Austin Rivers avait prolongé aux Clippers en 2016 pour 35 millions de dollars sur trois ans, alors que Doc Rivers était coach et décisionnaire dans l’organigramme de la franchise.

Rivers a d’abord reproché à Draymond de ne pas avoir compris ses propos initiaux, qu’il présente comme plutôt élogieux envers lui.

« Tu as dépassé les bornes et tu es incroyablement irrespectueux. […] Le fait que tu n’aies pas eu la présence d’esprit de faire tes recherches et de comprendre que j’étais très élogieux envers toi… Mais bon, c’est toi, je ne devrais pas être surpris. Tu agis toujours de façon irrationnelle, émotionnellement immature, et ta colère te met toujours dans des situations compliquées. »

Puis il a attaqué le CV de Draymond avant la NBA.

« On n’était pas les mêmes joueurs au lycée. Je m’en fous que nos stats soient similaires. Moi, je l’ai fait au niveau national, au plus haut niveau. C’est pour ça que j’ai gagné le Naismith Award et quasiment toutes les récompenses possibles au lycée. J’étais numéro un, toi tu étais classé… je ne sais même pas. Donc arrête. »

Même chose à Duke, où Austin Rivers n’a passé qu’une saison avant d’être drafté en lottery pick.

« À la fac, tu étais vraiment un bon joueur. Mais c’est difficile de comparer, parce que moi je ne suis resté que six mois, un truc que tu n’aurais jamais pu faire. Tu dis que j’étais l’un des gars importants ? Non, j’étais le gars. J’ai fini meilleur marqueur de mon équipe, first team All-ACC, freshman player of the year, lottery pick. Stop. »

Rivers reconnaît tout de même l’évidence : en NBA, Draymond Green a eu une carrière supérieure.

« En NBA ? Là, tu as gagné, Dray. J’ai joué plus de dix ans, onze ans, mais je ne suis pas un Hall of Famer comme toi. Donc je te donne ça. »

Mais la concession s’arrête là. Rivers a ensuite retourné l’argument du « bailout » contre Green.

« L’ironie de toi qui dis que je fais partie du plus gros sauvetage de l’histoire NBA… Draymond, tu es le joueur le plus chanceux que j’aie jamais vu, surtout dans l’histoire moderne. »

Son argument : Green a débarqué dans un contexte idéal, avec Bob Myers au front office, Steve Kerr sur le banc, Stephen Curry, Klay Thompson puis Kevin Durant autour de lui.

« Tu as été drafté dans une franchise avec un front office Hall of Fame, Bob Myers, un coach Hall of Fame, Steve Kerr, le plus grand shooteur de tous les temps, Steph Curry, l’un des plus grands shooteurs de tous les temps, Klay Thompson, et Kevin Durant, l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. »

Avant de conclure avec l’attaque la plus dure : pour Rivers, Draymond Green a surtout été le joueur que les défenses acceptaient d’ignorer.

« Tu es le gars que tout le monde laisse ouvert. Il y a des compilations entières de toi tout seul, en train de faire des layups, parce que personne n’a besoin de te défendre. Tu dis que Steve Kerr a freiné ta carrière, mais il est la raison pour laquellz tu as une carrière ! »

En clair : Austin Rivers accepte que Draymond Green ait le palmarès. Mais il refuse qu’il l’utilise pour rabaisser sa carrière. Et surtout, il lui rappelle que son propre statut NBA doit aussi beaucoup à l’environnement exceptionnel dans lequel il a évolué.