Avec l’affaire Leonard, la saison des Clippers est-elle déjà foutue ?

Depuis les premières révélations de Pablo Torre puis l’enquête fouillée de Baxter Holmes, le feuilleton Kawhi Leonard ne parle plus seulement d’un contrat litigieux : il raconte une relation toxique, faite d’exigences hors normes, d’exception permanente et d’une peur diffuse au sein des Clippers de perdre leur star à la moindre contrariété. À l’heure où le camp d’entraînement approche, la question est frontale : peut-on construire une saison solide avec, au-dessus de tout, l’épée d’une enquête et l’incertitude chronique de la disponibilité de Kawhi ? Théo et Antoine ont abordé ce sujet sensible dans le CQFR du jour.

Les “conditions Kawhi” : quand l’exception devient système

Retour en arrière. Lors de son arrivée, Uncle Dennis a formulé une série de requêtes dont beaucoup ont été refusées mais qui disent le ton : part d’actionnariat minoritaire, jet privé, maison, contrat sponsor “garanti” hors cadre Clippers (déjà exigé aux Raptors et aux Lakers à l’époque). D’autres, en revanche, auraient été acceptées par L. A. : droit de vivre à San Diego avec trajets en hélicoptère, dérogations médias (peu ou pas d’obligations, peu d’events d’équipe), marketing individualisé (“vendre” Kawhi à part du projet collectif), intégration de proches dans l’organisation, et silence institutionnel autour de son état de santé et de ses rééducations. Pris un par un, certains éléments ne sont pas inédits pour une superstar. Pris ensemble et dans la durée, ils finissent par définir une culture : Kawhi au centre, la franchise en orbite.

C’est là que l’argument sportif rattrape tout. Leonard est excellent quand il joue, mais il n’a joué qu’environ 58 % des matches disponibles depuis son arrivée, et les Clippers n’ont gagné que trois séries de playoffs avec lui. Or, dans un sport collectif, la première qualité d’un leader reste la disponibilité. Construire un vestiaire autour d’un joueur qui alterne pics et pannes, c’est condamner l’ensemble à vivre en perpétuelle improvisation. Les murmures d’anciens coéquipiers sur les “deux poids, deux mesures” pour Kawhi et Paul George n’ont jamais été un secret de Polichinelle : à petite dose, le traitement de faveur est accepté ; à forte dose, il use une salle.

Kawhi Leonard plus en odeur de sainteté aux Clippers ?

Ce que change l’enquête : pression, distraction, scénarios

Sans même entrer dans le juridique, l’affaire produit déjà son effet. Si l’enquête n’aboutit pas avant l’ouverture du camp, chaque jour de septembre-octobre deviendra une session de Q&A rouvert sur le même thème : qu’a demandé/obtenu Kawhi ? Qui savait quoi, quand ? Quelles sanctions potentielles (tours de draft, suspensions de dirigeants, restrictions diverses) ? Dans le pire des cas, les Clippers pourraient se voir retirer des atouts futurs et Leonard se retrouver désengagé contractuellement… avec la question explosive de savoir si son salaire compterait quand même dans le cap de L.A. Le simple fait d’en parler transforme l’automne en bruit permanent.

Sportivement, le paradoxe est cruel : Théo et Antoine l’ont rappelé, Tyronn Lue a souvent gardé l’équipe à un niveau “correct” sans Kawhi, en bricolant autour de Harden, Zubac, Powell, etc. Et l’intersaison a laissé entrevoir de l’ambition – les arrivées de Brook Lopez, Chris Paul ou Bradley Beal ont été de vrais succès. Sur le papier, de quoi afficher un objectif “contender”. Dans la réalité, deux freins massifs s’imposent : l’âge moyen des cadres et l’incertitude Leonard. Quand vous annoncez “titre”, le moindre trou d’air en novembre devient un procès. Le moindre back-to-back pose une question : Kawhi joue-t-il ? Peut-il enchaîner en avril-mai ?

Le fond du problème : culture et responsabilité

Le débat dépasse le cas Leonard. Les franchises qui gagnent ces dernières années (Warriors, Bucks, Nuggets, Celtics) ont des têtes d’affiche puissantes… mais insérées dans un cadre ressenti comme commun par les coéquipiers. Oui, Stephen Curry ou Giannis Antetokounmpo ont des égards. Mais la perception interne n’est pas celle d’un “régime à part” gravé dans le marbre, encore moins lorsque ces stars sont historiques du club. Dans le cas de Kawhi, l’extraordinaire a été posé avant qu’il ne joue un match à L.A., et prolongé alors même que sa présence restait partielle. D’où la phrase qui tue entendue en coulisses : “on vivait dans la peur qu’il parte”. Une équipe qui craint la rupture programme rarement la résilience.

À cela s’ajoute la communication. Lorsque, dans un premier temps, l’écosystème médiatique déroule le tapis rouge à Steve Ballmer pour lui permettre de se poser en victime, puis qu’un papier très documenté vient contredire ce récit, vous obtenez un double effet Kiss Cool : la confiance externe s’érode, la confiance interne chancelle. Et les langues se délient — ex-membres du staff, partenaires, joueurs passés : tout le monde a un morceau de vérité à raconter. C’est ingérable à l’échelle d’une saison longue, surtout quand l’issue de l’enquête peut encore reconfigurer le cadre (sanctions, calendrier, disponibilité).

Alors, la saison est-elle déjà foutue ?

La réponse courte est non, parce que la NBA adore les contre-scénarios. Si — et c’est un gros si — la situation de Leonard est clarifiée tôt, que la sanction (le cas échéant) est digérable, et que Lue obtient une stabilité d’usage (savoir vite si Kawhi est là ou non), les Clippers peuvent être une bonne équipe régulière, gagner des matches, même une série si l’adversité s’y prête. Ce groupe a du talent, des profils intelligents et un coach qui sait cibler les ajustements.

La réponse longue, en revanche, penche vers oui-mais. Oui, parce que la distraction est inévitable tant que l’enquête court. Oui, parce qu’on ne bâtit pas une identité autour d’un point d’interrogation médical depuis six ans. Oui, parce que l’âge, les minutes à préserver et la gravité du dossier créent une marge d’erreur minuscule. Et “mais”, parce que le basket reste un sport d’élan : quelques semaines apaisées, un plan de jeu simple, une rotation clarifiée, et la dynamique peut neutraliser une partie du bruit.

Au fond, l’affaire Leonard oblige les Clippers à choisir ce qu’ils n’ont jamais osé choisir : un cadre avant un nom. S’ils s’y résolvent — en cessant de vivre dans la peur, en assumant des objectifs calibrés à la disponibilité réelle des corps — ils laisseront peut-être filer le mirage d’un titre immédiat, mais ils retrouveront une saison respirable. S’ils continuent d’adorer le totem tout en subissant ses absences et le rouleau médiatique, alors oui, leur saison sera déjà plombée avant même le premier entraînement collectif.

