Bam Adebayo sans DPOY, « un crime » ?

Tous les ans, Bam Adebayo fait partie des joueurs dont on sait qu'ils seront dans la course au titre de meilleur défenseur de l'année. Mais à ce jour, l'intérieur du Miami Heat n'a jamais fini sur la plus haute marche du podium, battu par Rudy Gobert, Jaren Jackson Jr ou Marcus Smart lors des saisons où il a été le plus performant. Il s'agit d'une véritable anomalie selon Caron Butler, l'ancien joueur aujourd'hui assistant d'Erik Spoelstra au Heat.

"Quand on parle de polyvalence et de joueur qui impacte des deux côtés du terrain, Bam Adeabayo est une évidence. C'est un crime qu'il n'ait pas gagné de titre de meilleur défenseur de l'année. Je sais qu'il y a les statistiques, mais il est top 5 dans les classements là aussi. Quand on le voit en match, que l'on observer à quel point c'est dur pour les autres face à lui. Il peut défendre des, 1, des 2 ou des 3, mais aussi des 4 et des 5. Il est différent ! Tout le monde a envie de jouer avec lui. C'est un gagnant par nature", a expliqué Butler sur Sirius XM.

2025 sera peut-être la bonne année pour Bam Adebayo, qui espère contribuer au retour du Miami Heat au premier plan dans la Conférence Est, après une saison passée décevante et marquée par la blessure de Jimmy Butler au mauvais moment.

On apprécie en tout cas que Caron Butler n'ait pas choisi de cibler Rudy Gobert pour mettre les qualités de son poulain en avant...