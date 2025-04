Anthony Edwards a eu une belle frayeur. Et a frôlé la blessure la plus incongrue de la saison 2024-2025. Après un rebond offensif et un panier à trois points, le joueur des Minnesota Timberwolves a reculé et a chuté en glissant sur le pied... du coach des Brooklyn Nets Jordi Fernandez !

A ce moment-là, la situation n'a fait rire personne : l'arrière des Wolves, à cause de la douleur, a quitté les parquets juste avant la pause. Mais heureusement, il a pu revenir par la suite et a terminé cette partie avec 28 points puis la victoire (105-90).

Malgré ce dénouement heureux, Fernandez a présenté ses excuses à Edwards. Et a assumé la responsabilité de cet indicent.

"J'étais en dehors du terrain et j'ai tenté de m'écarter. Mais il faut absolument que je sois plus rapide que ça. La santé des joueurs est la chose la plus importante dans ce jeu.

Alors la prochaine fois, il faut que je me déplace plus rapidement", a commenté le technicien espagnol devant les médias.

Au final, plus de peur que de mal grâce à la solidité de la cheville d'Anthony Edwards.