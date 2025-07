Ben Simmons et les Knicks en contact

Les New York Knicks sont en contact avec Ben Simmons depuis quelques temps, assure Ian Begley, de SNY.

Les New York Knicks ont selon lui de la place pour ajouter un contrat au minimum veteran et un contrat rookie pour éviter la fameuse « second apron », ce seuil qui déclenche des pénalités plus que contraignantes.

Ben Simmons est donc clairement une option, mais le journaliste assure qu’il n’est pas la seule. Et si les Knicks aimeraient a priori trouvé un arrière capable de gérer le ballon, ils sont ouverts à d’autres possibilités pour ce minimum veteran :

« Pour ce que ça vaut, les Knicks ne semblent pas être exclusivement concentrés sur les arrières qui tiennent la balle pour ce dernier spot. New York envisage toujours Landry Shamet comme une possibilité et Shamet reste ouvert à un retour à New York », ajoute Begley.

Après une de leurs meilleures saisons depuis plus de 20 ans, les New York Knicks ont choisi de changer de coach. Ils ont également voulu améliorer leur banc en ajoutant Jordan Clarkson et Guerschon Yabusele.

A moins d’un trade, il leur reste donc un contrat à proposer. Ben Simmons, qui tournait à 5 pts (52%), 5,6 pds et 4,7 rbds la saison passée à Brooklyn puis aux Clippers, peut-il être cette plus-value qu’ils espèrent ?