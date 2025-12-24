Ben Simmons lâche le basket pour… la pêche de compétition

Ben Simmons n'est pas encore en retraite, mais sa carrière vient de prendre un virage pour le moins inattendu...

Ben Simmons a décidé de lever le pied. Pas officiellement de tourner la page NBA, mais clairement de changer d’air. À 28 ans, le joueur australien met sa carrière entre parenthèses pour se lancer dans la pêche de compétition, alors qu’il est toujours free agent et sans contrat après plusieurs saisons compliquées. Entre blessures à répétition, difficultés à retrouver son meilleur niveau et incapacité à faire évoluer son jeu, l’ancien first pick de la Draft n’a jamais réussi à redevenir vraiment bankable.

Son énorme contrat n’a évidemment rien arrangé. Longtemps payé comme une superstar, Simmons a été jugé comme tel, sans jamais pouvoir répondre aux attentes. Chaque apparition était disséquée, chaque limite exposée. De joueur franchise potentiel, il est progressivement devenu un pari risqué, jusqu’à se retrouver hors du marché NBA. Aujourd’hui, on se demande logiquement si on le reverra un jour sur un parquet, lui qui a tout de même été trois fois All-Star et membre d’un meilleur cinq défensif.

Il veut revenir en NBA en février

Avec effet immédiat, Simmons devient contrôleur opérationnel de l’équipe de pêche professionnelle des South Florida Sails, une structure dont il est aussi actionnaire majoritaire. Un virage étonnant, mais pas synonyme de retraite. Selon Marc J. Spears, le joueur s’entraîne depuis des mois, six jours par semaine, avec l’objectif de retrouver une opportunité NBA autour du All-Star Game, en février.

Reste que le temps passe et que la NBA ne l’attend pas. Qu’il revienne ou non, Ben Simmons restera l’un des plus gros « what if » de sa génération : un talent immense, un impact défensif rare, mais une trajectoire jamais alignée avec les promesses de ses débuts.