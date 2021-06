Ben Simmons renonce aux JO, il a intérêt à taffer à la place

Ben Simmons préfère travailler en dehors d'une compétition et c'est dommage pour l'Australie et le spectacle.

Une expérience dans une compétition internationale, c'est parfois l'occasion de se requinquer et de reprendre confiance en ses capacités. Ben Simmons avait l'opportunité de le faire cet été, puisque le meneur des Philadelphie Sixers était convoqué par l'Australie pour participer aux Jeux Olympiques. Simmons vient officiellement de décliner la proposition.

En proie au doute et aux critiques, Ben Simmons a choisi, à la place, de suivre un été studieux pour travailler. Rien ne remplace la compétition, mais l'Australien a opté pour des workouts et, vraisemblablement, un focus sur son tir, ou plutôt sur l'absence de celui-ci.

4 trades pour relancer la carrière de Ben Simmons

Le sélectionneur de l'Australie, Brian Goorjian, a tenté de se montrer compréhensif.

"J'ai parlé à Ben Simmons. Même si nous voulions qu'il fasse partie de l'équipe, nous comprenons et soutenons sa décision. Il a été clair sur le fait qu'il veut faire partie de la sélection à l'avenir, mais c'est un période difficile pour lui. Je sais qu'il voulait jouer avec nous, mais ça n'a pas fonctionné en termes de timing. Le mieux pour lui et pour tout le monde, c'est qu'il développe ses aptitudes et progresse dans quelques compartiments pour sa prochaine saison en NBA. Les Boomers seront toujours là pour lui. Dans cette période où il en a besoin, notre culture et nos gars sont derrière lui", a expliqué Goorjian sur le site de la Fédération australienne.

On espère effectivement que par "skills", Ben Simmons entend des moves offensifs et un tir décent qui lui permettront d'être le joueur complet et possiblement dominant que ses aptitudes et son physique lui autorisent. Sera-t-il toujours un joueur des Philadelphie Sixers pour en faire profiter la franchise qui l'a drafté en première position en 2016, c'est autre chose...

Un ancien coéquipier de Ben Simmons vient à sa rescousse