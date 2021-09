Billie Eilish et Jordan Brand collaborent sur une Air Jordan 15

Historiquement, basketball et hiphop ont su évoluer main dans la main, le premier nourrissant le second, et le second rendant toujours hommage au premier.

C'est donc une petite surprise de voir Jordan Brand proposer une collab avec la jeune et très talentueuse Billie Eilish. La popstar soigne toujours son image et son look, devenant une source d'inspiration pour bon nombre de jeunes femmes, et a gagné le respect quasi unanime de ses pairs, rafflant récompense sur récompense. Toujours à contre courant, elle a jeté son dévolu sur la Air Jordan 15, certainement le numéro le moins aimé (et réédité) de la glorieuse lignée, même s'il a été fièrement porté par le grand Reggie Miller durant les années fastes d'Indiana au début des années 2000.

Partie sur une couleur tonale sable, la silhouette avant gardiste (même plus de 20 ans après sa sortie) se voit recouverte de cuir épais, avec du mesh sur tout le chausson où apparait le logo de la chanteuse, avec son nom sur la semelle intérieure. Une très belle special box fera partie du package.

Cette Air Jordan 15 limitée est annoncée pour le 30 septembre prochain. Cop or Drop ?

Les images de la Air JOrdan 15 Billie Eilish