Une stat pour résumer la nullité des Blazers contre les Clippers

Les Portland Trail Blazers ont pris deux raclées en trois matches. La dernière en date remonte à lundi soir, avec une lourde défaite contre les Los Angeles Clippers (86-116). Mais ce match, les joueurs de Chauncey Billups l’ont aussi perdu en se sabordant eux-mêmes. C'est-à-dire en concédant beaucoup trop de ballons perdus.

30 au total. Une catastrophe. Cela faisait plus de 15 ans qu’une franchise NBA n’avait pas lâché autant de TO sur une seule rencontre. Il faut remonter à 2004. Les New Orleans Hornets avaient alors pris la sauce par les Washington Wizards (69-88). Et avant ça, les Golden State Warriors en avaient perdu 31 en octobre 2000.

Damian Lillard et ses partenaires ont déjoué. Le meneur All-Star a perdu 4 ballons, tout comme Robert Covington. Jusuf Nurkic a fait encore pire avec 6 TO en 23 minutes. Ils ont perdu presque autant de balle qu’ils n’ont marqué de paniers (30 contre 32). Une soirée à oublier.

