La grave blessure de Jimmy Butler oblige les Warriors à revoir leur rotation. Steve Kerr a reconnu que Jonathan Kuminga pourrait être utilisé si nécessaire.

La saison des Golden State Warriors a basculé après la blessure de Jimmy Butler, et avec elle, certaines certitudes dans la rotation de Steve Kerr. Longtemps écarté du jeu, Jonathan Kuminga pourrait désormais redevenir une option, davantage par nécessité que par conviction affichée.

Une porte entrouverte… sans enthousiasme apparent

Interrogé après la victoire contre le Miami Heat sur la possibilité de faire appel à Kuminga pour compenser l’absence de Butler, Steve Kerr n’a pas esquivé la question, mais sans masquer une certaine froideur.

« Oui, absolument », a-t-il répondu, confirmant que l’ailier s’entraîne avec le groupe et pourrait être utilisé si le besoin se fait sentir.

Une déclaration minimale, qui tranche avec l’importance de l’enjeu. Plus qu’un signal fort, elle ressemble à une réponse contrainte par les circonstances.

Un contexte qui force la main du staff

Jimmy Butler a quitté le parquet à 7 minutes 41 de la fin du troisième quart-temps après s’être blessé gravement au genou droit. Le diagnostic est sans appel : rupture du ligament croisé antérieur et saison terminée. Une absence majeure pour Golden State, déjà confronté à une rotation instable et à une lutte serrée pour rester dans le top 8 à l’Ouest.

Dans ce contexte, les Warriors doivent trouver des minutes, de l’énergie et des solutions sur les ailes. Jonathan Kuminga, malgré une situation sportive devenue marginale ces dernières semaines, apparaît mécaniquement comme l’une des rares options internes disponibles.

Un retour possible après une longue mise à l’écart

Jonathan Kuminga n’a plus joué depuis le 18 décembre, date à laquelle il avait disputé neuf minutes face aux Phoenix Suns. Depuis, il a été totalement sorti de la rotation, n’apparaissant plus lors des 16 derniers matches.

Pourtant, le début de saison racontait une autre histoire. Kuminga était titulaire lors des 12 premières rencontres et affiche, sur l’ensemble de l’exercice, des moyennes de 11,8 points, 6,2 rebonds et 2,6 passes en environ 24 minutes.

Une solution par défaut, plus qu’un choix assumé

Rien, dans la communication de Steve Kerr, ni sur son visage lors de cette déclaration, ne laisse penser à un véritable changement de regard sur Kuminga. Son utilisation éventuelle semble avant tout dictée par la gravité de la blessure de Butler et par l’urgence sportive.

Reste à savoir si cette ouverture, même forcée, permettra à Kuminga de se réinstaller durablement dans la rotation ou s’il ne s’agira que d’un ajustement temporaire dans une saison des Warriors désormais profondément fragilisée.