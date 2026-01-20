L’inquiétude née dans la nuit s’est transformée en certitude. Touché au genou droit face au Miami Heat, Jimmy Butler souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur et ne rejouera plus cette saison avec les Golden State Warriors.

Une confirmation lourde de conséquences pour Golden State, déjà fragilisé dans une saison marquée par l’irrégularité.

Une rupture du ligament croisé antérieur confirmée

Selon Shams Charania d’ESPN, Jimmy Butler a subi une rupture complète du ligament croisé antérieur du genou droit. Cette blessure met un terme immédiat à sa saison.

L’ailier All-Star s’était blessé à 7 minutes 41 de la fin du troisième quart-temps lors du match face à Miami, en retombant de manière déséquilibrée après avoir réceptionné une passe. Il s’était aussitôt écroulé au sol en se tenant le genou, avant d’être escorté vers le vestiaire sous les yeux inquiets du public du Chase Center.

Les premières images avaient déjà laissé craindre une blessure grave. Les examens ont confirmé le scénario le plus redouté.

Un coup d’arrêt brutal au cœur de la saison

Avant de quitter le parquet, Jimmy Butler avait compilé 17 points, quatre passes, trois rebonds et deux interceptions en seulement 21 minutes. Sur l’ensemble de la saison, il tournait à 20 points, 5,6 rebonds et 4,9 passes de moyenne en 38 rencontres.

Cette blessure intervient à un moment clé pour Golden State, actuellement huitième de la Conférence Ouest avec un bilan de 25 victoires pour 19 défaites. Et notamment 12 succès lors des 16 dernières rencontres.

L’absence prolongée de Butler change profondément les perspectives sportives des Warriors, aussi bien pour la fin de saison que pour la construction de l’effectif à moyen terme.

Un avenir immédiat remis en question

Arrivé avec de grandes attentes, Jimmy Butler devait incarner l’expérience et la dureté compétitive dans la Bay Area. Cette rupture du ligament croisé antérieur jette désormais une incertitude majeure sur la suite de son aventure à Golden State, d’autant plus que sa rééducation s’étendra bien au-delà de la fin de la saison régulière.

Pour les Warriors, le défi est désormais double : absorber sportivement cette perte majeure et réorganiser leur rotation dans une Conférence Ouest particulièrement dense.