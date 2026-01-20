Jimmy Butler gravement blessé au genou ?

jimmy Butler s'est effondré cette nuit contre le Heat, après ce qui ressemble fort à une très sérieuse blessure au genou droit.

Les Golden State Warriors vivent décidément une saison bien compliquée... Huitièmes à l'Ouest et trop irréguliers pour le moment pour se mêler à la course aux premières places, les Californiens sont dans l'angoisse après leur match de la nuit contre Miami. Jimmy Butler, qui jouait justement contre son ancienne équipe, est sorti sur blessure dans le 3e quart-temps.

L'arrière All-Star s'est tordu le genou droit en reposant la jambe au sol après un rebond. Il s'est immédiatement effondré et s'est tenu le genou, avant d'être évacué par Jonathan Kuminga et Buddy Hield jusqu'au vestiaire. On va bien évidemment attendre que Jimmy Butler passe des examens dans les heures qui viennent. Mais les images ne sont absolument pas rassurantes.

Il est possible que Golden State ait perdu l'ancienne star du Heat pour plusieurs mois et peut-être pour la fin de la saison. Si on se projette sur ce scénario catastrophe, l'expérience Butler dans la Bay Area aura été tristement ratée. Arrivé lors de la deadline des trades 2025, sera encore sous contrat la saison prochaine avec un salaire de 56 millions de dollars.

Les Warriors l'ont quand même emporté (135-112) contre Miami, galvanisés à l'idée de consoler leur camarade tombé au combat.