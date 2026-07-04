Même dans la difficulté, l'équipe de France a pris le meilleur sur la Belgique (80-72) vendredi à Anvers lors des qualifications à la Coupe du monde 2027. Pourtant, les hommes de Frédéric Fauthoux ont bien démarré cette rencontre.

Aux commandes de la partie à la pause (43-30), les Bleus ont profité de la puissance du capitaine Rudy Gobert (8 points, 11 rebonds) et de la vivacité de Nadir Hifi (8 points, 6 passes décisives) pour creuser cet écart. Avant le trou noir. Au retour des vestiaires, la sélection tricolore a perdu le fil de la partie en encaissant un 13-2 !

Emmanuel Lecomte (17 points) et Andy Van Vliet (14 points) ont permis aux Belges de se relancer. De retour à seulement 2 points, la Belgique n'a cependant jamais été en mesure de prendre l'avantage. Et même bousculés, les Français ont trouvé les ressources nécessaires pour réagir.

Hifi et Gobert ont encore été précieux. Tout comme Maxime Raynaud (10 points) pour sa première sélection. Puis dans le money-time, Bilal Coulibaly (13 points), très actif, a définitivement scellé le succès tricolore.

Malgré une grosse panne à longue distance (4/21), les Bleus ont assuré l'essentiel avec cette victoire. Désormais, la France va pouvoir se concentrer sur le choc pour la première place du groupe contre la Finlande lundi à Pau.

La rivalité Wembanyama Vs Gobert peut-elle déstabiliser l’équipe de France ?