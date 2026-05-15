La rivalité Wembanyama Vs Gobert peut-elle déstabiliser l’équipe de France ?

La série entre les San Antonio Spurs et les Minnesota Timberwolves offre beaucoup de choses aux fans NBA français. Des matches tendus, des ajustements tactiques passionnants, une opposition de styles fascinante… et surtout un duel dans la raquette entre Victor Wembanyama et Rudy Gobert qui attire forcément tous les regards.

Parce qu’au-delà du basket pur, une question commence à revenir : est-ce que cette confrontation musclée peut finir par abîmer leur relation… et potentiellement créer des tensions en Équipe de France ? Nous nous sommes posé la question ce matin dans le CQFR. Debrief.

Franchement, à ce stade, ça semble très peu probable. Déjà parce que la rivalité est avant tout sportive. Oui, ça joue dur. Oui, ça se pousse, ça se percute au rebond, ça se dégage quand les arbitres laissent beaucoup de contact. Mais on reste dans quelque chose de très "basket des années 90" : physique, rugueux, compétitif. Pas malsain.

Et surtout, on ne parle pas de deux profils qui vivent dans le trash talk permanent. Gobert n’a jamais été ce joueur-là. Wembanyama non plus. Même quand Victor chambre un peu après une action, on est rarement dans l’attaque personnelle ou dans la volonté d’humilier l’adversaire. On est loin d’une série où les déclarations deviennent plus violentes que le basket lui-même.

Ce qui est intéressant, en revanche, c’est que cette série rappelle aussi une réalité un peu oubliée : la hiérarchie en équipe de France est en train d’évoluer. Aux Jeux olympiques déjà, on avait senti que l’équilibre autour de Gobert avait commencé à bouger avec l’arrivée de Wembanyama au centre du projet sportif et médiatique. Mais ça ne veut pas forcément dire conflit.

D’ailleurs, le fameux récit américain autour de Gobert "mentor" de Wembanyama est probablement très exagéré. Les deux hommes se connaissent bien, évidemment. Ils ont partagé les mêmes agents, évolué ensemble en sélection, traversé la campagne olympique côte à côte. Mais imaginer une relation père-fils ou maître-élève relève surtout du storytelling NBA.

La vraie question pour les Bleus est ailleurs

Comment construire une équipe autour de deux intérieurs aussi particuliers ? Comment répartir les responsabilités ? Comment utiliser au mieux deux défenseurs générationnels sans déséquilibrer le reste du cinq ? Ça, oui, ce sera un immense sujet pour le sélectionneur dans les années à venir.

Mais sur le plan humain, difficile aujourd’hui d’imaginer une fracture profonde entre eux. D’autant que les deux semblent surtout animés par la même obsession : gagner. Et paradoxalement, cette série pourrait même renforcer leur respect mutuel.

Parce qu’il y a quelque chose de fascinant à voir Gobert accepter le défi physique face au phénomène français, et Wembanyama découvrir ce que signifie affronter, soir après soir, l’un des meilleurs défenseurs de sa génération en contexte playoff.

Ce qui se joue actuellement ressemble davantage à une passation de pouvoir progressive qu’à une guerre froide. Et honnêtement, pour le basket français, voir deux pivots français se rendre coup pour coup au deuxième tour des playoffs NBA reste surtout un luxe assez dingue.

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